MEB yönetici görevlendirme takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda yönetici olarak atanmak isteyen adayların MEB EKYS sınavı 14 Mart tarihinde ÖSYM tarafından bir çok il ve ilçede gerçekleştirildi.
MEB EKYS sınav sonuçlarının 7 Nisan 2021 tarihinde açıklanması beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yapılacak olan yönetici görevlendirme takvimi açıkladı.
İkinci aşamada ise geçtiğimiz günlerde yapılan MEB EKSY sınav sonucuna göre yöneticilik kadrolarına ilk kez atanacak kişilerin görevlendirilmesi yapılacak.
Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi
İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi
Son Güncelleme: 22.03.2021 23:29