MEB yönetici görevlendirme takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda yönetici olarak atanmak isteyen adayların MEB EKYS sınavı 14 Mart tarihinde ÖSYM tarafından bir çok il ve ilçede gerçekleştirildi.

MEB EKYS sınav sonuçlarının 7 Nisan 2021 tarihinde açıklanması beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yapılacak olan yönetici görevlendirme takvimi açıkladı.

Bakanlık tarafından yürütülecek olan yönetici görevlendirme süreci 2 aşama olarak gerçekleştirilecek. ilk aşamada şu anda yönetici olarak görev yapan ve aynı eğitim kurumunda 4 ve 8 yıl görev süresi dolan yöneticilerin farklı yada aynı okullara görevlendirilmesi yapılacak.

İkinci aşamada ise geçtiğimiz günlerde yapılan MEB EKSY sınav sonucuna göre yöneticilik kadrolarına ilk kez atanacak kişilerin görevlendirilmesi yapılacak.

Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi

İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi