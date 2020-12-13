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MEB Yarıyıl tatili öne alınacak mı?

Koranavirüs salgınıyla hayatımızın değişmesi, okullardaki eğitimi de engellemişti. Okullar, ilk vakanın görülmesinin ardından uzaktan eğitime geçmişti. Yaz aylarında vaka sayısının kontrol altına alınması ve vaka sayısında düşüş yaşanmasının ardından yeni eğitim-öğretim dönemi kademeli bir biçimde yüz yüze başlamıştı. Ancak son dönemde vaka sayısının tekrar artmasıyla, eğitim tekrar uzaktan eğitime dönüş yaptı. Peki, bu durum yarıyıl tatilini etkileyecek mi? Yarıyıl tatili erkene mi alınıyor? İşte detaylar...

13 Aralık 2020 Pazar 15:50
MEB Yarıyıl tatili öne alınacak mı?
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Koranavirüsün hem ülkemizde hem dünyada tekrar tırmanışa geçmesinin ardından yeni tedbirler alınmaya başlanmıştı. Bu tedbirlerden bir tanesi de tekrar okulların uzaktan eğitime geçmesiydi. Mart ayında, ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından bütün eğitim kurumları, uzaktan eğitime geçiş yaptı. Yaz aylarında alınan tedbirlerin faydasıyla ve salgının kontrol altına alınmasıyla vaka sayısında ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Ancak son dönemde hem ülkemizde hem de dünyada vaka sayılarda ciddi bir artış gerçekleşti. Bu da yeni tedbirleri beraberinde getirdi. Kademeli olarak açılan okullan, tekrar uzaktan eğitime geçiş yaptı. Bazı okullardaki öğrenciler ilk sınavlarını olsa da, büyük çoğunluk henüz sınav dahi olamamıştı. Bu da eğitimde, bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini merak konusu haline getiriyordu.

 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, en azından bir sınav yaparak öğrencilere kane vermek istediklerini dile getirmeye devam ediyor. Okulların bir an önce açılmasını temenni ettiklerini söyleyen Selçuk, 4 Ocak tarihinin umut vaad eden bir tarih olduğunu söylüyor. Bilindiği üzere okullar 31 Aralık’a kadar uzaktan eğitime geçiş yapmıştı ve 4 Ocak tarihinde koranavirüsün durumuna göre tekrar açılabilecekti. Bu durumla ilgili henüz net bir gelişme yok. Koranavirüsün durumuna göre değerlendirme yaptıklarını söyleyen Bakan Selçuk, hedeflerinin 4 Ocak’ta okulları açmak olduğunu söyledi. Yarıyıl tatiliyle ilgili de açıklamalar yapan Selçuk, yarıyıl tatilinin erkene alınabileceğini söyledi.

 

YARIYIL TATİLİ ERKENE Mİ ALINIYOR?

 

Yarıyıl tatilinin erkene alınmasının da seçenekler arasında yer aldığı belirten Bakan Selçuk, ilk seçeneklerinin okulların açılması olduğunu söyledi. En az bir sınav yaparak 22 Ocak tarihinde, öğrencilere kanelerini vermek istediklerini söyleyen Selçuk, en az bir sınavı yüz yüze yapmak istediklerini belirtti.

 

Daha önce sınavları çevrim içi bir şekilde yapmak istemediklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu sözlerini yineleyerek, sınavları mutlaka yüz yüze yapmak istediklerini söyledi. Okullar açılmasa bile sınavlar için öğrencilerin kademeli olarak okullara alınabileceğini de seçenekler arasında yer alıyor. Bu durumda öğrenciler, yüz yüze eğitime geçiş döneminde olduğu gibi, okullara kademeli ve tedbirler kapsamında alınacak.



Son Güncelleme: 13.12.2020 15:50
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Anahtar Kelimeler:
MebKoranavirüsCovid-19Yarıyıl Tatili
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