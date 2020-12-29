MEB Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2021 15 tatil tarihi belli oldu mu? 2020-2021 eğitim öğretim yılı tatil tarihleri

Türkiye de covıd-19 salgın hastalığı nedeni ile okullar uzaktan eğitime geçmişti. Daha sonrasında kısa süreliğine yüz yüze eğitime geçen okullar artan vaka sayılarından kaynaklı önlem olarak tekrar 22 Kasımdan itibaren uzaktan eğitime döndü. Bakanlar kurulu tarafından okulun 4 Ocak tarihine kadar açılmayacağı belirtildi.

2021 SÖMESTR TARİHLERİ

Geçtiğimiz bu zorlu süreçte öğrencilerin kafası oldukça karışık. 15 tatilin ne zaman olacağı gündem konumuz haline gelmiş durumda. 4 Ocak tarihine kadar okulların yüz yüze eğitime geçmeyeceği belirtilmişti fakat daha sonra ki süreçte okulların nasıl devam edeceği vaka sayılarına göre belirlenecek bir süreç olarak karşımızda.

Okulların 22 Ocak 2021 tarihinde okulların ara tatile girmesi bekleniyor. 8 Şubat tarihinde ise okulların açılması bekleniyor. Tarihler pandemi sürecine göre değişiklik gösterecektir.