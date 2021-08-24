MEB ve Sağlık Bakanlığı yüz yüze eğitim tedbirlerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı’nda alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Alınan kararlardan bir tanesi de 6 Eylül’de tüm okulların yüz yüze eğitime açılacağı oldu. Bu karar sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, yüz yüze eğitim için gereken tedbirleri açıkladı.

Yüz Yüze Eğitim İçin Alınan Tedbirler Neler?

MEB ve Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına karşı gereken önlemleri açıkladı. İşte o tedbirler:

- Aşı yaptırmamış olanlar haftada 2 kez negatif sonuçlu PCR testi ile okula giriş yapacak.

- Okullar için gereken tüm maske ihtiyacı MEB tarafından temin edilecek.

- Okullar içinde bulunan atık kutuları günlük olarak boşaltılıp temizlenecek.

- Öğrenci ve öğretmenler okula girdikleri andan itibaren sürekli maske takacak.

- Her sınıfın ayrı teneffüs zamanı olacak.

- Sınıflar mümkün olduğunca havalandırılacak.

MEB ve Sağlık Bakanlığı’nın bu gibi önlemlere yenisini getirip getirmeyeceğini ise zaman gösterecek. Yüz yüze eğitim 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak.