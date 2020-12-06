MEB ve ÖSYM hangi sınavlar ertelendi?

Korona virüsünün artmasıyla birlikte okullar tekrardan online eğitime geçti. Yapılması gereken sınavlarda tedbirler kapsamında ertelendi. Yeni sınav takvimi ise; Sağlık Bakanlığın görüşleri doğrultusunda belirlenecek.

ÖSYM ve MEB sınavların ertelenmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir” dedi.

Aygün, sınavların yeni tarihlerini ise salgının ülkedeki seyri ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirleneceğini sözlerine ekledi.

MEB’TEN ERTELEME AÇIKLAMASI

Açık öğretim ortaokulu, lise sınavları ile MEB merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavlarının ertelendiğini yazılı bir açıklama ile duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, Yazılı açıklamada şunları kaleme aldı:

“ 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.