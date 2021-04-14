MEB uzaktan eğitimin detaylarını paylaştı

Dün yapılan kabine toplantısında aşamalı ve seyreltilmiş olarak başlayan yüz yüze eğitime ara kararı çıkmıştı.

Mart ayında başlayan normalleşme ile birlikte vaka sayılarının 60 binlere dayanmasıyla birlikte anaokulları, ile LGS ve YKS sınavına bu sene girecek olan ortaokul 8.sınıf ve lise 12.sınıflar dışındaki tüm kademelerde tam zamanlı olarak uzaktan eğitime geçildi.

İlkokullarda uzaktan eğitime geçildi

Uzaktan eğitim kararının açıklanmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı detayları resmi bir yazı ile birlikte paylaştı. Bakanlık yapmış olduğu açıklamada köy okulları dahil tüm ilkokullarda tam zamanlı olarak uzaktan eğitime geçildiğini, ortaokul 8. sınıflar dışındaki 5,6, ve 7. sınıflarda da aynı şekilde tam zamanlı olarak uzaktan eğitime geçildiğini açıkadı.

Ortaokul 8. sınıflarda normal eğitim ve destekleme kursları ise yüz yüze olacak şekilde devam edecek.

Resmi yazı :