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MEB uzaktan eğitimin detaylarını açıkladı! Sınavlar nasıl olacak ?

Milli Eğitim Bakanlığı 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürdürülecek olan uzaktan eğitim süreci hakkında resmi bir açıklama yaptı. Peki uzaktan eğitim sürecinde sınavlar nasıl olacak ? Öğretmenler ek ders ödemelerini alacak mı? Detaylar haberimizde..

18 Kasım 2020 Çarşamba 20:32
MEB uzaktan eğitimin detaylarını açıkladı! Sınavlar nasıl olacak ?
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Dün yapılan kabine toplantısın sonrasında Eğitim Öğretim sürecinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan olarak yapılacağı ve bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacağı açıklanmıştı.

Bugün ise uzaktan eğitim süreci ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığından resmi bir açıklama geldi.

KURSLAR YAPILMAYACAK

Bakanlık yapmış son dakika yapmış olduğu açıklamada  tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kurslarında uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada  Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da yüz yüze olarak yapılmayacağı vurgulandı.

SINAVLAR YAPILACAK MI?


Sınavlar hakkında da açıklama yapan Bakanlık 31 Aralık tarihine kadar uzaktan yada yüz yüze olarak hiç bir sınavın yapılmayacağını duyurdu. Sınav tarihlerinin ise salgının seyrine göre yüz yüze eğitime geçildiğinde belirleneceğini açıklayan bakanlık, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacaklarına dikkat çekti.

ÖĞRETMENLER HAFTADA 1 GÜN OKULA GELECEK

Öğretmenler ile ilgili açıklamada yapan bakanlık uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin ek ders ücretlerini alacaklarını ve haftanın bir günü sürecin değerlendirilmesi için okullara geleceklerini duyurdu.

Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için ise sınav müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hâle getirilmesiyle ilgili çalılşmanın sürdürüldüğü duyuruldu.

10 GÜN İÇİNDE 30 BİN, YIL SONUNA KADAR 500 BİN TABLET DAĞITILACAK

Bakanlık yapılan resmi açıklamada 10 gün içinde  30 bin tabletin daha ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını, yıl sonuna kadar ise 500 bin tabletin ücretsiz olarak dağıtılacağını açıkladı.



Son Güncelleme: 18.11.2020 20:32
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MebUzaktan EğitimYüz Yüze EğitimSınavlar Nasıl Olacak?
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