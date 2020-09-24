MEB uzaktan eğitimde yapılan ek ders ödemelerinin nasıl olacağını resmi yazı ile açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül Pazartesi tarihi itibariyle uzaktan eğitime devam kararı almıştı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen geçtiğimiz eğitim öğretim yılının ikinci döneminde olduğu gibi yine eğitimlerine uzaktan eğitim EBA tv kanalları ve EBa platformları üzeriden devam ediyor. Öğretmenler ise kendi sınıflarına eba üzeriden içerikler ulaştırıp yine EBA üzeriden canlı dersler ile eğitim öğretimi sürdürüyor.

Diğer yandan öğretmenler tarafından merak edilen diğer bir konu ise eğitim başladığı tarihten bu yana öğretmenlere ek ders ödemesinin nasıl yapılacağıydı.

Milli Eğitim Bakanlığı bu konu ile ilgili olarak 81 İl Valiliği'ne resmi bir yazı göndererek, öğretmenlere hangi şartlarda ve nasıl ek ders ödemesi yapılacağı ile ilgili açıklama yaptı.

İşte Milli eğitim bakanlığının ek dersler ile ilgili önemli resm yazısı;