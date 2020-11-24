MEB uzaktan eğitim süreci için ek ders ödemeleri hakkında resmi yazı yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı 23 Kasım tarihinde başlayan uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlere ödenecek ek ders ücretleri ile ilgili olarak resmi yazı yayımladı.

23 kasım - 31 Aralık 2020 tarihileri arasında eba, eba tv kanallları vb gibi platformlarda yürütülecek olan uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlere ek ders ödeneceği daha önceden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyurulmuştu ancak detayları tam anlamıyla açıklanmamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bu akşam yayımladığı resmi yazı ile birlikte madde madde hangi durumlarda ek ders ödeneceği, hangi durumlarda ödenmeyeceği hususunda açıklamalarda bulundu.

Ek ders ödemeleriyle ilgil resmi yazısı aşağıdaki gibidir.