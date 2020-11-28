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MEB uzaktan eğitim ne zaman bitecek, bitecek mi? İlkokul, ortaokul lise için okulların açılma tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen genelge ile uzaktan eğitimin ne zaman biteceği ve ilkokul, ortaokul lise için okulların açılma tarihine ilişkin sorular yanıtlandı.

28 Kasım 2020 Cumartesi 17:50
MEB uzaktan eğitim ne zaman bitecek, bitecek mi? İlkokul, ortaokul lise için okulların açılma tarihi belli oldu mu?
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Okullarda ara tatilin sona ermesiyle yeniden uzaktan eğitim sistemine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yıl sonuna kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ile ‘’Yüz yüze eğitime ara verilmesi’’ konulu genelge gönderdi. Genelgede yer alan maddelere göre 4 Ocak tarihine kadar yüz yüze ve uzaktan sınavlar düzenlenmeyecek. Sınavların okulda yüz yüze yapılması planlanıyor.

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın sürecinde artan vakalardan öğrencilerin etkilenmemesini hedeflediklerini vurgulayarak, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim ile devam edeceklerini açıkladı.

Bakan Selçuk’un açıklamaları doğrultusunda, 4 Ocak tarihine kadar Covid-19 tablosu takip edilecek ve alınan tedbirlerin süreci nasıl etkilediği gözlemlenecek. Yıl sonunda yeniden bir değerlendirme yapılacağını dile getiren Selçuk, en uygun seçenek hangisiyse onu uygulayacaklarını söyledi.

Okullarda ne zaman sınav yapılacak?

Bakan Ziya Selçuk, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüz yüze ve uzaktan hiçbir sınavın yapılmayacağını duyurdu. Sınav tarihleri salgının sürecine göre belirlenecek olup, öğrenciler hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimde verilen derslerden sorumlu olacak.

Anaokulları yüz yüze eğitim verecek

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm anaokulları haftanın 5 günü yüz yüze eğitim verecek. İl milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazı doğrultusunda, okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün ve 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak.



Son Güncelleme: 28.11.2020 17:50
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Anahtar Kelimeler:
Uzaktan Eğitim4 OcakMilli Eğitim Bakanı
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