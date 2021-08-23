MEB, uyum eğitimleri esaslarını belirleyen genelgeyi 81 İl Müdürlüğü'ne gönderdi

2021-2022 eğitim-öğretim yılının 6 Eylül tarihinde başlaması kararı ardından alınan uyum eğitimleri sürecinin 1-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı bildirilmişti. Bununla ilgili bir genelge hazırlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 81 ile gönderdiği genelgede uyum etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan oyun temelli etkinlikler ile birlikte, öğrencilerin okullarındaki aidiyet duygularını artıracak gerekli faaliyetlere yer verileceği bildirildi.

MEB'in hazırladığı yazıda ayrıca, öğretmenlerin mesleki çalışma işlemlerini 31 Ağustos tarihinde başlayabilecekleri hatırlatılırken, yeni eğitim öğretim yılındaki planlanan hazırlıklarla birlikte yapılacak olanyle ilgili planlamaların uyum eğitimlerinin 1-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

İl müdürlüklerine gönderilen yazıda uyum eğitimine katılacak olan öğrencilerin okullarına ve sınıflarına uyum göstermesini daha etkin bir şekilde sağlanabilmesi için hazırlanan uygulamalarının belirlenmiş esaslar çerçevesinde yürütülmesi gerektiği belirtilirken etkinlikler kapsamında öğrencilere genel olarak oyun temelli etkinlik düzenlenmesi gerektiği aktarıldı.

6 Eylül'den itibaren de ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıflarında okuyan öğrencilerinin eğitimlerinde ortamlara uyum sağlayabilmesi için de gerekli rehberlik çalışmaları yapılacağının ifade edildiği yazıda öğrencilerin öğretmenleri gözetiminde yapacakları oyun, drama ve sportif etkinliklerle öğrencilerin okul, sınıf ve arkadaşlıkların yanı sıra okul kurallarını bilmesi ve öğrenmesi sağlanacak.