MEB ücretsiz tablet ne zaman dağıtılacak?

Milli Bakanlığı Ücretsiz Tablet Mi Dağıtıyor? Milli Bakanlığı Ücretsiz Tablet Ne Zaman Dağıtacak?

Vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın dağıtacağı tabletler için başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüsten dolayı uzaktan online eğitime geçilmesinden dolayı ihtiyacı olan öğrencilere ücretsiz olarak tablet dağıtılacağını herkese duyurmuştu.

Herkes Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımını ne zaman yapacağını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ücretsiz Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek olan tabletlerden birine sahip olmak isteyen ihtiyaç sahibi öğrencilerin ilk önce başvuru yapıp yapmayacakları herkes tarafından merak ediliyor. Uzaktan eğitime katılmak için büyük rol oynayan tabletler için nasıl başvuru yapılacağı sorusu herkes tarafından soruluyor.

Tablet için ihtiyaç sahibi kişilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, tablet dağıtımı için başvuru yapılmasına gerek olmadığını belirtti. Çünkü Bakanlık ihtiyaç sahibi aileleri otomatik olarak belirleyip tablet ihtiyaçlarını karşılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, tablete ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim çağındaki kardeş sayısına, ailesinin gelir düzeyine, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi durumları göz önüne alarak dağıtım sıralamasını belirleyecektir.

Ücretsiz Tablet Bilgisayar Dağıtımı Ne Zaman Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliklerin bünyesinde İl Hıfzıssıhha Kurulları, il- ilçe milli eğitim kurulları, okulların açılışı, kapanışı, ihtiyaçları konusunda herkesin büyük bir gayret içerisinde olduğunu belirtti. Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı alınacak olan tedbirlerle de yapılması gereken şeylerin açık olduğu, ihtiyaçların da dikkate alındığı bu alınan hususlara göre de en önemli ihtiyaçların arasında tabletin yer aldığını belirtti.

Öğrencilerin en önemli mecrasının EBA televizyonunun olduğunu, EBA televizyonunun çocukların ihtiyacı olan bütün müfredatı kapsadığını ve öğrencilerin ihtiyaçlarını gidebileceklerini söylemiştir. Tabletlerin dağıtımları ile ilgili gerken kriterlerin açıklamasını daha önce yaptığını vurgulayarak, tablet dağıtmının bu hafta başlayarak peyderpey devam edeceğini açıklamıştır.