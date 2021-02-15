MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB tablet başvuru formu

Tablet almak için başvuru yapılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencileredağıtılmaktadır. Şubat ayında 100.000 tablet dağıtılacaktır. Bakan Selçuk konu ile ilgili, ‘’Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencilerimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

Tabletler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından öğrenci ailelerinin gelir seviyeleri ve öğrencilerin başarı durumları dikkate alınarak dağıtılmaktadır. Bu sebeple başvuru işlemi mümkün değildir.