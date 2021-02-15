MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB tablet başvuru formu

15 Şubat 2021 Pazartesi 20:38
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere tablet
dağıtılmaktadır. Şubat ayında 100.000 tablet dağıtılacaktır. Bakan Selçuk konu ile ilgili, ‘’Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencilerimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz.’’ İfadelerini kullandı.
Tablet almak için başvuru yapılabilir mi?
Tabletler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından öğrenci ailelerinin gelir seviyeleri ve öğrencilerin başarı durumları dikkate alınarak dağıtılmaktadır. Bu sebeple başvuru işlemi mümkün değildir.
Son Güncelleme: 15.02.2021 20:38
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