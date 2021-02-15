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MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB tablet başvuru formu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim ve öğretime online olarak devam edilmektedir. Online eğitim sürecinde öğrencilere tablet dağıtımı yapılmaktadır. Tablet başvurusu yapmak mümkün müdür? Başvuru formuna nasıl ulaşılır? Tablet almak isteyen öğrencilerin merak ettikleri sorulara haberimizde değindik.

15 Şubat 2021 Pazartesi 20:38
MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB tablet başvuru formu
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere tablet dağıtılmaktadır. Şubat ayında 100.000 tablet dağıtılacaktır. Bakan Selçuk konu ile ilgili, ‘’Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencilerimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

Tablet almak için başvuru yapılabilir mi?

Tabletler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından öğrenci ailelerinin gelir seviyeleri ve öğrencilerin başarı durumları dikkate alınarak dağıtılmaktadır. Bu sebeple başvuru işlemi mümkün değildir.



Son Güncelleme: 15.02.2021 20:38
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