MEB ücretsiz tablet başvurusu formu 2020

MEB tablet uygulaması milyonlarca öğrencinin ilgisini çekmiş durumda. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak, 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tablet daha dağıtılacak" şeklinde konuştu. Bakanlık dışında bazı belediyelerde tablet uygulamalarını devam ettirmektedir. MEB tableti için nasıl başvuru yapılacağıysa merak edilmeye başlandı.

MEB Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tabletlerin öncelikli ihtiyaçları olan öğrencilere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için tasarlanmış bir dağıtım stratejisine göre çalışılacak. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi öğrencilerin aile gelir düzeyi, okul çağındaki kardeş sayısı, doğrudan eğitime devam etme durumu ve özel eğitim ihtiyaçları gibi konularda resmi verilere dayalı olarak öncelikler oluşturulmuştur.

MEB Tablet Dağıtımı Ne Zaman?

Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların desteğiyle yaklaşık 150.000 tablet dağıtımı yapıldı. Çalışmalar hizmet kapsamında olarak devam etmektedir. 21 Aralık'a kadar 200.000 tablet dağıtımı daha yapılacak. 2021 Ocak ayının ortasına kadar 300.000 ek tablet dağıtımı daha gerçekleştirilecek. Tüm bu tabletler intenete bağlantılı olmaktadır.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı; İlkokulda 28'den 16'ya, ortaokulda 18'den 11'e gerilemiştir.

Bakan Selçuk tablet dağıtımı hakkında daha önceleri yapmış olduğu açıklamada, "Aralığın 14'ünde, 21'inde, 28'inde tekrar bir dağıtım süreci başlıyor. Yaklaşık 300 bin tablet dağıtımı gerçekleştirilecek bu süreçte. Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanmış olacak." İfadelerine yer vermişti.

Bağcılar Belediyesi'nin tablet kampanyasına katılım sağlamak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

TABLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ! (bagcilar.bel.tr)