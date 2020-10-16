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MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB bedava tablet ve bilgisayar başvuru işlemleri

Acun Ilılcalı ve BAYKAR tarafından öğrencilere bilgisayar ve tablet dağıtılması için kampanya başlatıldı. MEB ile ortak çalışma yapılan kampanyada başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı merak ediliyor.

16 Ekim 2020 Cuma 17:20
MEB ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB bedava tablet ve bilgisayar başvuru işlemleri
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Koronavirüs salgını ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda uzaktan eğitim sistemine geçildi. Bazı çocukların intenet erişimi ve bilgisayarı olmadığı için çeşitli destekler sağlanmaya başlandı. Acun Ilıcalı ve BAYKAR tarafından eğitimde fırsat eşitliği için bedava laptop ve tablet dağıtılacak.

Acun Ilıcalı Haydi Şimdi Bilgisayar kampanyası ve TEKNOFEST 2020 paydaşları uzaktan eğitimlerde çocuklara destek olacak. Acun Ilıcalı tarafından “Haydi Şimdi” mottosuyla düzenlenen bağış gecesinde 100 bin TL’den fazla para toplandı. SMS ile bağışta bulunmak isteyen kişiler EĞİTİM yazıp 2686’ya kısa mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunabilir. Acun Ilıcalı kampanya sonrasında 1.5 Milyon TL bağış toplandığını duyurdu.


Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TEKNOFEST 2020 paydaşlarının bağışladığı tablet ve bilgisayar sayısının 81 bine ulaştığını ifade etti. Bayraktar’ın açıklamasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 20 bin, Gaziantep Şahinbey Belediyesinin 20 bin, Gaziantep Şehitkamil Belediyesinin 10 bin, Gaziantep organize Sanayi Bölgesinin 10 bin, BAYKAR’ın 5 bin, Aselsan’ın 5 bin, TUSAŞ’ın 5 bin, STM’nin bin, HAVELSAN’ın bin, ROKETSAN’ın bin, TEI’nın bin ve TÜRKSAT’ın bin adet tablet bağışladığını açıkladı.

Bilgisayar Kampanyası’na Nasıl Destek Olunur?

Uzaktan eğitimlerde öğrencilere bilgisayar desteği vermek için “Haydi Şimdi” kampanyası başlatıldı. Kampanyaya SMS üzerinden katılmak mümkündür. Bunun için “EĞİTİM” yazıp 2868’e kısa mesaj göndermek gerekmektedir. Ayrıca Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezi 138 aranarak da bağışta bulunulabilir.

Öğrenciler Kampanyadan Ne Zaman ve Nasıl Yararlanacak?

Acun Ilıcalı ve BAYKAR tarafından bilgisayar ve tablet kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında MEB ile entegre bir şekilde çalışılacak. MEB’e başvuru yapan ailelere bilgisayar ve tabletleri ulaştırılacak. Tablet ve bilgisayar yardımı başvurularıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 16.10.2020 17:20
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Anahtar Kelimeler:
MebBAYKARAcun IlıcalıEğitim
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