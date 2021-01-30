MEB ücretsiz 100 bin tablet başvurusu şartları ve başvuru işlemleri

Uzaktan eğitimle beraber öğrencilerin tablet ihtiyaçlarını gidermeye çalışan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tabletlerin şubat ayında da dağıtılacağını söyledi. Birden fazla çocuğu olan ailelerin tablet dağıtımı devam ederken, tablet başvurularının nasıl olacağı ise veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Başvuruların koşulları ise merak edilen bir başka konu oldu.
Tablet dağıtımında ise velilerin herhangi bir başvuruda bulunması gerekmiyor. Milli eğitim bakanlığı tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda ihtiyacı olan kişilere tabletler ulaştırılıyor.
Son Güncelleme: 30.01.2021 18:47