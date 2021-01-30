MEB ücretsiz 100 bin tablet başvurusu şartları ve başvuru işlemleri

Uzaktan eğitimle beraber öğrencilerin tablet ihtiyaçlarını gidermeye çalışan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tabletlerin şubat ayında da dağıtılacağını söyledi. Birden fazla çocuğu olan ailelerin tablet dağıtımı devam ederken, tablet başvurularının nasıl olacağı ise veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Başvuruların koşulları ise merak edilen bir başka konu oldu.

Uzaktan eğitim sürecinde birçok öğrenci tablet sıkıntısı yüzünden mağdur olmuş, derslerinden geri kalmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise bu duruma bir çare getirmek için öğrencilere tablet dağıtımına başladı. Bu süreçte, öğrencilere 500 bin tablet dağıtıldı. Selçuk, şubat ayında ise 100 bin tabletin dağıtılacağını açıkladı.

Tablet dağıtımında ise velilerin herhangi bir başvuruda bulunması gerekmiyor. Milli eğitim bakanlığı tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda ihtiyacı olan kişilere tabletler ulaştırılıyor.