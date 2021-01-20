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MEB tarih verdi! Kurslar yüz yüze başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu son dakika açıklamasında 8 ve 12. sınıfları için destekleme kurslarının yüz yüze olacak şekilde 22 Ocak tarihinden itibaren başlatılacağını duyurdu.

20 Ocak 2021 Çarşamba 21:02
MEB tarih verdi! Kurslar yüz yüze başlıyor
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22 Ocak tarihinde başlayacak ve 3 hafta sürecek olan yarıyıl tatili öncesi Milli Eğitim Bakanlığından önemli bir açıklama geldi.

DYK'LA YÜZ YÜZE BAŞLIYOR

Bakanlık yapmış olduğu son dakika açıklamasında 22 Ocak tarihinden itibaren 8.ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze olarak başlatılabileceğini duyurdu.

Destekleme ve yetiştirme kursları Eylül ayında aşamalı olarak başlayan yüz yüze eğitim ile birlikte başlamış ve ara tatil sonrasında artan vaka sayıları karşısında yüz yüze eğitimde olduğu gibi son sınıf öğrencilerinin gittiği destekleme ve yetiştirme kurslarınada ara verilmişti.

8. ve 12. sınıf kademesinde okuyan öğrenciler sene sonunda girecek oldukları LGS ve YKS sınavlarına hazırlık için talep ettikleri dersler okullarında 22 Ocak tarihinden itibaren yüz yüze olacak şekilde destekleme kurslarına katılabilecek.

Öte yandan okullarda yüz yüze verilecek kurslarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek. Fiziki ortam okul idarelerince korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenecek.



Son Güncelleme: 20.01.2021 21:02
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Anahtar Kelimeler:
DykDESTEKLEME KURSLARI
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