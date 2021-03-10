MEB takvimine göre eğitimde en kısa yaz tatili programı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda okulların 18 Haziran tarihinde kapanacağı bildirilmişti. Pandemi sürecindeki değişiklikler nedeniyle bu tarih 2 Temmuz’a çekildi. Bakan Ziya Selçuk, okullarda yaz programını açıklarken Temmuz ve ağustos ayları içerisinde eğitimin gönüllü olacağını söyledi. Peki; yaz dönemi okullarda eğitim nasıl olacak? İşte; Milli Eğitim Bakanlığı'nın masasında olan son gündeme ilişkin yeni bilgiler..

OKULLAR 2 TEMMUZ'DA KAPANACAK AMA OKULLAR AÇIK KALACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yaz takviminde okullar 2 Temmuz'a kadar uzatılırken ders zili sonunda kaneler öğrencilere teslim edilecek fakat okullar o sürenin sonunda yine açık kalacak.

YAZ OKULLARINDA ÖĞRETMENLERE EK ÜCRET!

Yaz dönemi boyunca öğretmenler ile isteğe bağlı bir çalışma planlaması yapılacak. Gönüllü olarak okulda bulunmak isteyen öğretmenlere ek ücret ödemesi yapılacak. Diğer taraftan gönüllü okul uygulamasının pandemi sürecinin şartlarına bağlı olarak yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcı olan 31 Ağustos'a kadar devam etmesi değerlendiriliyor.

Okullarda sunulan müfredatta var olan açıkların kapatılması için bu takvimin bir fırsat olduğu değerlendirilirken, yapılan açıklamada 2 Temmuz tarihine kadar velilerin onayıyla öğrencilerin yüz yüze eğitime katılmayabilecekleri belirtildi.

SEMİNER TARİHLERİ NE ZAMAN?

MEB'in seminer programları takviminde daha önceki eğitim öğretim dönemlerinde öğretmenler okulların kapanmasından hemen sonra 2 haftalık bir seminer programına giriyorlardı. Alınan yen kararda bu yıl takvimin uzamasından dolayı seminerlerin de Ağustos ayının sonunda yapılması planlanıyor.