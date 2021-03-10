MEB takvimine göre eğitimde en kısa yaz tatili programı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda okulların 18 Haziran tarihinde kapanacağı bildirilmişti. Pandemi sürecindeki değişiklikler nedeniyle bu tarih 2 Temmuz’a çekildi. Bakan Ziya Selçuk, okullarda yaz programını açıklarken Temmuz ve ağustos ayları içerisinde eğitimin gönüllü olacağını söyledi. Peki; yaz dönemi okullarda eğitim nasıl olacak? İşte; Milli Eğitim Bakanlığı'nın masasında olan son gündeme ilişkin yeni bilgiler..
OKULLAR 2 TEMMUZ'DA KAPANACAK AMA OKULLAR AÇIK KALACAK
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yaz takviminde okullar 2 Temmuz'a kadar uzatılırken ders zili sonunda kaneler öğrencilere teslim edilecek fakat okullar o sürenin sonunda yine açık kalacak.
YAZ OKULLARINDA ÖĞRETMENLERE EK ÜCRET!
Okullarda sunulan müfredatta var olan açıkların kapatılması için bu takvimin bir fırsat olduğu değerlendirilirken, yapılan açıklamada 2 Temmuz tarihine kadar velilerin onayıyla öğrencilerin yüz yüze eğitime katılmayabilecekleri belirtildi.
SEMİNER TARİHLERİ NE ZAMAN?
MEB'in seminer programları takviminde daha önceki eğitim öğretim dönemlerinde öğretmenler okulların kapanmasından hemen sonra 2 haftalık bir seminer programına giriyorlardı. Alınan yen kararda bu yıl takvimin uzamasından dolayı seminerlerin de Ağustos ayının sonunda yapılması planlanıyor.