MEB Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır? MEB Tablet Başvuru Formu

MEB Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Okullarda doğrudan eğitim olmadığı için Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz uzaktan eğitim tabletlerini intenet üzerinden dağıtmaktadır. Peki ücretsiz bir tableti nasıl edinebilirsiniz? Nereye başvuracağınız gibi soruları cevaplamayı öğrenebilirsiniz ve bir başvuru formu bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanı Ziy Selçuk'un açıklamasına göre maddi kaynağı olmayan öğrencilere yönelik tablet uygulamasının detayları belli olmaya başladı. 500.000'den fazla kişiye gönderdikten sonra Öğrencilerin çevrimiçi eğitimi devam edecek ve bazı belediyeler işi almış gibi görünüyor. Askıya alınan tablet uygulaması sayesinde bağış yapmak isteyenler ile statüsü olmayan öğrenciler aynı platformda buluşuyor.

MEB Tablet Başvuru Formu! Nereden yapılır?

Hemen bağış yapmak veya tablet satın almak istiyorsanız, "askidatablet.com/#basvuru" adresini girerek başvuru formunu doldurabilirsiniz. Öte yandan milli eğitim dairesi tarafından verilen tablet bilgisayarın dağıtım süreci il milli eğitim bürosu tarafından koordine edilecek. Önümüzdeki birkaç gün içinde ek bir çevrimiçi başvuru formu açılacaktır. Yukarıdaki askıya alınmış tablet uygulamasına bağlantı belediye tarafından oluşturulmuştur.