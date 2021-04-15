MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman yapılacak? MEB sözlü sınav tarihlerini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2021 yılı Eylül ayında ataması yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav tarihlerini duyurdu.

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle bu yıl ilk kez sözlü sınavlar bazı illerde yüz yüze, bazılarında ise online ortamda yapılacak.tarafından yapılacak olan sözlü sınavlar 17 ilimizde korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze, 64 ilimizde ise online ortamda yapılacak.

Yapılacak olan sözlü sınavlara geçtiğimiz haftalarda ilkatama.meb.gov.tr adresinden ilk başvurusunu yapan öğretmen adayları katılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 3 dönem olarak yapılacak

Bu yıl 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınavlar 3 dönem olarak yapılacak ve ilk dönem 18 ila 22 Mayısıs, 2. dönem 25 ila 28 Mayısıs, 3. dönem ise 1 ila 4 Haziran 2021 tarihleri arasın kurulan komisyonlar aracılığıyla yapılacak.