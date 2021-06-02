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MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet okullarında görevlendirilecek öğretmenler için yazılı sınav sonrasının ardından sözlü sınav sürecine hazırlanan öğretmen adayları MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt arıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte atama takvimi…

02 Haziran 2021 Çarşamba 19:48
MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Binlerce adayın katıldığı sözlü sınav sonrasında farklı merkezlerde hala süreç hızlı şekilde ilerliyor. Kısa süre önce hangi alandan ne kadar alım yapılacağı duyurulurken yazılı sınav sonucuna göre adaylar sözlü sınava girmeye hak kazandı. Milyonlarca öğretmen adayı mülakatın sonuçlarını merak ederken sizler için atama takvimini araştırdık.

  • Sözlü sınav sonucu 8 Temmuz’da gerçekleşecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından da 12-16 Temmuz tarihleri arasında mülakat sonuçlarına itiraz edilebilecek. İtirazların sonuçları ise 2 Ağustos’ta açıklanmış olacak.
     
  • 1-6 Eylül tarihleri arasında tercihler kabul edilecek. Tercih sonuçları 8 Eylül’de belli olacak.
     
  • Adaylar yeterli puana olduğunda 8 Eylül itibari ile görev alacakları okulda öğretmen olacak.
     


Son Güncelleme: 02.06.2021 19:48
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