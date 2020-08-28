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MEB sözleşmeli öğretmen alımı için tercih sürecini başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tercih sürecini başlattı.

28 Ağustos 2020 Cuma 21:37
MEB sözleşmeli öğretmen alımı için tercih sürecini başlattı
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Milli Eğitim Bakanlığı daha önceden açıkladığı atama takvimi doğrultusunda bünyesinde ki okullara 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tercih sürecini başlattı.

Bakanlık özellike doğu ve güneydoğu anadolu bölgeleri ağırlıklık olmak üzere yaklaşık 60 branşta toplam 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacak.


Öğretmen alım sonuçları atama sonuçları 1 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

Bakanlık tarafından belirlenen baraj puanını geçen öğretmenler 28 - 29 - 30 ve 31 Ağustos tarihleri arasında e devlet üzerinden tercih işlemlerini yapacaklar.

E devlet üzerinden tercih işlemi yapmak için tıklayın..

 hangi şehirlere hangi branşlardan öğretmen atanacak öğrenmek için tıklayın.



Son Güncelleme: 28.08.2020 21:37
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Anahtar Kelimeler:
MebSözleşmeli öğretmen Alımı
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