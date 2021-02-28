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MEB sınavlar iptal edildi mi? İlkokul ,Ortaokul ve Lise sınavları MEB açıklaması

MEB daha önce pandemi nedeniyle mart ayı içinde ilkokul ortaokul ve lise sınavlarının mart ayı içinde yapılacağını bildirmişti. Peki, sınavlarla ilgili son durum nedir? Sınavlar iptal mi oldu?

28 Şubat 2021 Pazar 20:17
MEB sınavlar iptal edildi mi? İlkokul ,Ortaokul ve Lise sınavları MEB açıklaması
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Covid-19 un devam etmesi nedeniyle bazı bölgelerde azalma yaşanırken bazı bölgelerde artışın yükselmesi sonucu MEB okulların açılmasını iptal edilmişti. Okulların açılmayacağını öğrenen öğrenci ve veliler tarafından sınavların nasıl gerçekleşeceği merak konusu oldu? Bu duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı.

MEB açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

"Kabine Toplantısı'nda eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim bazlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibarıyla başlanabilecektir. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde her ilimiz içerisinde bulunduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır."

Lise sınavları doğrultusunda alınan karar

Koronavirüs nedeniyle ilk dönem yapılamayan lise okul sınavı, 8 Mart itibariyle okullarda yüz yüze gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafınca yapılan açıklamada 1 Mart pazartesi günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısıyla ele alınacak değerlendirmelerde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına tabi olarak ilkokul, ortaokul ve lisede eğitime devam niteliği bildirilmişti.  Fakat yerinde kararın olası koşulu olarak risk altındaki illerde sınavların ertelenme olanağının yüksek olduğu ifade edildi.



Son Güncelleme: 28.02.2021 20:17
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KoranavirüsMebIlkokulOrtaokulLiseSınavlarMartBilimkurulu
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