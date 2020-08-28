MEB Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli öğretmen atamaları başvuru ekranı

MEB daha önce alımını tamamlayacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin tercihleri hakkında detaylı bilgiler veren MEB, tercihler ile birlikte öğretmenlerin görev yerlerinin belli olacağını aktardı.
Öğretmen adayları tercih işlemini nasıl yapacak?
Sözleşmeli öğretmen alımlarına başlayan MEB, başvuracak öğretmenler için başvuru sitesini paylaştı. Öğretmen olacak kişiler için açıklanan ilkatama sitesine giriş yapan adaylar, buraya e-devlet şifreleri ile birlikte giriş yaparak, tercih işlemlerini yapabilecekler. Tercih yapan adayların tercih sonuçları ise 1 Eylül tarihinde ilan edilecek.
Son Güncelleme: 28.08.2020 15:46