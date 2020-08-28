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MEB Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli öğretmen atamaları başvuru ekranı

MEB yaptığı açıklama ile sözleşmeli öğretmen tercihlerinin başladığını duyurdu. 20 bin sözleşmeli öğretmenin alınacağı tercihler, internet üzerinden gerçekleştirilecek.

28 Ağustos 2020 Cuma 15:46
MEB Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli öğretmen atamaları başvuru ekranı
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MEB daha önce alımını tamamlayacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin tercihleri hakkında detaylı bilgiler veren MEB, tercihler ile birlikte öğretmenlerin görev yerlerinin belli olacağını aktardı.


MEB tarafından açıklanan resmi intenet sitesine giriş yapan öğretmen adayları tercih başvurularını gerçekleştirecek. Tercihini yapan öğretmenlerin bu tercihlerinin sonuçlanacağı tarih ise 1 Eylül olarak açıklandı.

Öğretmen adayları tercih işlemini nasıl yapacak?

Sözleşmeli öğretmen alımlarına başlayan MEB, başvuracak öğretmenler için başvuru sitesini paylaştı. Öğretmen olacak kişiler için açıklanan ilkatama sitesine giriş yapan adaylar, buraya e-devlet şifreleri ile birlikte giriş yaparak, tercih işlemlerini yapabilecekler. Tercih yapan adayların tercih sonuçları ise 1 Eylül tarihinde ilan edilecek.



Son Güncelleme: 28.08.2020 15:46
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Anahtar Kelimeler:
MebSözleşmeli öğretmen Alımı
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