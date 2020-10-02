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MEB özel okulların yüz yüze eğitim konusunda uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı 81 il valiliğine göndermiş olduğu resmi yazıyla özel okulların belirlenen 8. 12. sınıflarda takviye kursu ve ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze eğitim dışındaki kademelerinde yüz yüze eğitim verilmemesi hususunda uyardı.

02 Ekim 2020 Cuma 17:01
MEB özel okulların yüz yüze eğitim konusunda uyardı
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Dünya üzeriden yaşanan koronavirüs salgın hastalığının ülkemizdede etkisini göstermesi sebebiyle 2020 2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak devam ediyor.

Ancak özel ve devlet okullarında ilkokul 1.sınıflarda kısmen ve ortaokul 8. sınıf ile lise 12. sınıf öğrencilerinin ise takviye kursları dışında yüz yüze eğitim hiç bir kademe almıyor. Bu belirtilen sınıflar dışındaki tüm öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim olarak devam ediyor.

Fakat bazı özel okulların belirtilen kademeler dışındaki sınıflarada yüz yüze eğitim verdiği iddiaları üzerine Milli eğitim bakanlığı hareket geçti ve 81 il valiliğine talimat gönderdi.


Bakanlık tarafından gönderilen yazıda özel okullarda ilkokul 1.sınıflar ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin kursları dışında hiç bir kademedeli öğrencilere okullarda yüz yüze eğitim verilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Aksi bir durumla karşılaşıldığında ise özel okul sahiblerine idari para cezası yaptırımının uygulanacağına dikkat çekildi.

 

 



Son Güncelleme: 02.10.2020 17:01
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Anahtar Kelimeler:
Mebözel Okullar
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