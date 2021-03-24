MEB Ortaokullarda Yüz Yüze Sınav Takvimi güncelledi

Milli Eğitim Bakanlığı korona virüs vaka sayılarının artışa geçtiğimi bu günlerde yüz yüze sınavlar ile ilgili olarak önemli kararlar almaya devam ediyor.

Bakanlık dün yapmış olduğu açıklamayla birlikte lise kademesinde okuyan öğrencilerin 26 Mart tarihinden sonra planlanan 2.dönem yüz yüze sınavlarının en erken 3 Mayısıs 2021 tarihine ertelendiğini duyurmuştu.

Bu açıklama sonrasındaın yüz yüze sınavlarıyla ilgili bir açıklama yapılacak mı diye beklenirken, o açıklama az önce yapıldı.

Bakanlık yapmış olduğu açıklamada yüz yüze eğitime devam okullar ve sınıflarda (köy okulları, düşük ve orta riskli iller ) sınavların yüz yüze yapılacağını, vaka durumuna göre yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise ortaokulların yüz yüze sınavlarının 3 Mayısıs Pazartesi gününden itibaren planlanacağını duyurdu.

MEB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE ;