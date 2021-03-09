MEB ortaokul sınıfları sınav olacak mı?

Kısa süre öncesinde Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk okullar hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada öğrencilerin yüz yüze eğitimini geçen dönemde de olduğu gibi velilerin isteğine bağlı olacağını açıkladı. Bu süreçte okula gelmeyenler devamsız sayılmayacağını belirten Ziya Selçuk, ortaokulların sınavların nasıl olacağını açıkladı.

Ortaokullarda sınav olacak mı?

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada ortaöğretim için 8 ders saati yüz yüze eğitim yapılmasına karar verdi. 1 Mart Kabine Toplantısı’nın ardından yeni normalleşme dönemine göre açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulların yüz yüze eğitime geçeceğini söyledi. Hemen ardından konu ile alakalı ayrıntılı açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okula başlayacak öğrencilerin ders içi ve ders dışı saatlerinde koronavirüs tedbirlerine uyulması gerektiğini söyledi. Maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Selçuk, sınavlar hakkında da açıklama yaptı.





‘Yerinde karar’ uygulaması ile illerde her hafta risk grupları incelenecek ve şehirlerin durumları tekrardan hesaplanacak. Valiler ise ilin risk durumuna göre okullarda açma veya kapama durumu uygulayabilecek. Bakan Selçuk bu süreçte ortaöğretime yüz yüze eğitim kararı verilmesinin ardından, sınavların gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanacağını söyledi. Birinci döneme ait işlemler 26 Mart Cuma gününe sorumluluk sınavlarına ilişkin işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işleneceği duyuruldu.

Diğer sınıflarda ise düşük ve orta riskli olarak gruplanan illerde yüz yüze eğitim;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanırken, İlkokul öğrencileri seyreltilmiş gruplar halinde haftada sadece 2 gün eğitim görecekler.

Ortaokullar 5,6,7 sınıflarda seyreltişmiş gruplar halinde 12-22 saat olacak şekilde eğitim görecekler.

Lise hazırlık 9,10,11 sınıflar yine ortaokulda olduğu gibi 12-22 saat halinde yüz yüze eğitim görecekler.

Lise son sınıf yani 12. Sınıf öğrenciler ise haftada 16-24 saatleri arasında yüz yüze eğitime başladı.

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak ayrılan illerde yüz yüze eğitim;

İlkokul kurumlarında haftada 2 gün olarak belirlenirken okul öncesi eğitim gruplarında tam zamanlı şekilde eğitim görecek.

8.sınıflar haftada 12-22 saat eğitim görürken 12.sınflar ise 16-24 saat ders görecekler.

Özel gereksinimi öğrenciler için özel okullar hizmet vermeye devam edecek. Ülke genelinde tam zamanlı yüz yüze eğitime başlayacaktır.

2 Mart 2021 Salı gününden itibaren yüz yüze eğitime başlandı. Lisede eğitim gören öğrenciler sınavlarını 8 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren tüm illerde koronavirüs tedbirlerine uygun yüz yüze gerçekleştirdi.

Yüz yüze eğitimde son durum ne?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim açıklamalarını İstanbul’da bulunan Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Cumhuriyet Eğitim Müzesi’nde yapılan 5N1K programına katılarak düşüncelerini bildirdi.

Yüz yüze eğitim hakkında görüşlerini bildiren Bakan Selçuk; “Önümüzdeki süreç, yerinde kararın artık yaygınlaşma dönemine geldi. Önce il bazında bakılacak, ilçe bazında valiler, il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle karar verecek." dedi.

Okullar illerin risk grubuna göre açılırken sarı, mavi ve turuncu renkteki illerde okullar hemen hemen açılırken çok yüksek riskli grupta yer alan okullarda ise sadece ortaokullar kapalı. Ayrıca yüksek riskli grupta yer alan ortaokullarda online eğitime devam ediyor. Son açıklamasında öğrencilerin geleceğe yönelik ödevlerin bulunduğunu açıkladı.