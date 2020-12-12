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MEB örnek öğretmen ek ders hesaplaması

MEB öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gitti. Öğretmenler MEB örnek öğretmen ek ders hesaplamasını araştırmaya başladı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 16:24
MEB örnek öğretmen ek ders hesaplaması
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler haftalık belirlenen ders sayısını tamamlamak zorundadır. Ders sayılarını tamamlayan öğretmenler buna göre ücret alır.

Bunun yanı sıra haftalık ders sayısını tamamlayan ve daha fazla derse giren öğretmenler ek ders ücreti alır. Branş öğretmenleri haftalık 15 saat ders işlemek zorundadır. DYK kursu da buna dahil edildiğinde bu saat 25’e çıkar. Bunların yanı sıra branş öğretmenleri ek derse de girebilir.

Öğretmenler haftada en fazla 40 saat ders verebilir. Branş öğretmeni 22 saat derse giriyorsa, söz konusu öğretmen haftada 18 saat DYK kurs görevi alabilir. Bunların yanı sıra öğretmenler sınan görevi, ders dışı egzersiz, nöbet görevi gibi durumlarda da ek ücret alır.

Branş öğretmenleri ek ders hesaplama

Bir öğretmen haftada 26 saat derse giriyor ve 6 saat DYK görevi üstlenebilir. Branş öğretmenleri toplam girdileri ders sayısına göre her 10 derse 1 saat ekleme yapılır. Yukarıda belirtilen öğretmen belirtilen sayılara göre 32/10 saat haftalık derse girmiştir. Bütün bu bilgilere göre bu kişi tüm diğer nöbet ve benzeri görevleriyle 19 saat haftalık ek ders ücreti alabilir. Bununla birlikte ek olarak 6 saat DYK ücreti almak hakkı olur.



Son Güncelleme: 12.12.2020 16:24
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Anahtar Kelimeler:
MebÖğretmen
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