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MEB Onaylı Bilgisayar işletmenliği sertifikası nereden, hangi kurumlardan, nasıl alınır?

Okurlarımızın merak ettikleri MEB Onaylı Bilgisayar işletmenliği sertifikası nereden, hangi kurumlardan, nasıl alınır? haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 15.08.2020’li haberimizde MEB Onaylı Bilgisayar işletmenliği sertifikası nereden, hangi kurumlardan, nasıl alınır? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 22:53
MEB Onaylı Bilgisayar işletmenliği sertifikası nereden, hangi kurumlardan, nasıl alınır?
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İletişim teknolojileri, teknolojik aletlerde yetkin olmanız son derece önemlidir. Temel düzeyde teknolojik alet kullanım becerisi ve bilgisine sahip olsanız dahi birçok kişi bu alanda yetersiz olmaktadır. Özellikle de alanda mesleki olarak becerilerini kullanan bireylerin yetkinliklerini kanıtlaması gerekmektedir. Bu süreçte binlerce kişi Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunarak yetkinliklerini ispatlayabilmektedir. Farklı kategoriler ve düzeylerde eğitim vererek eğitimi başarıyla tamamlayan bireyler sertifika alabiliyor.

Bakanlığa başvuruda bulunarak yetkinliklerinizi ispatlayabilirsiniz. Farklı kategoriler ve düzeylerde eğitim vererek eğitimleri tamamlayanlar sertifika alabiliyor. Türkiye ve uluslararası arenada birçok kişi yeteneklerini ortaya koyabiliyor. Günümüzde bilgisayar eğitim ve sertifikalarına yönelik eğilim büyük ölçüde artış göstermiştir.

MEB onaylı bilgisayar sertifikası nedir?

Bakanlığın açtığı veya yetkilendirdiği MEB kursları farklı alanlar ve konularda alanında yetkin isimler öğrencilere eğitim vermektedir. Eğitimini tamamlayan kişiler katılım belgesi ve MEB onaylı sertifika alabilmektedir. Bu süreçte İBB Sanat ve Meslek Eğitim Merkezi bünyesinde sertifikalı katılım belgesi veren eğitimler düzenleniyor. MEB onaylı sertifikalı kurslarda eğitimlerini tamamlayan kişiler MEB onaylı bilgisayar sertifikası almaya hak kazanmaktadır.

MEB onaylı bilgisayar sertifikası ne işe yarar?

Sertifika öğrenim belgeleri bilgi ve beceri gerektiren konularda niteliği, seviyeyi ve yeterliliği göstermektedir. MEB onaylı sertifikasıyla kişinin bilgisayar yetkinliği ortaya çıkmaktadır. Sertifika;


Kişinin bilgi düzeyini,

Kabiliyetini,

Yeterliliğini,

Özgeçmişini,

İşe girişte işinizi kolaylaştırır.

MEB onaylı bilgisayar sertifikası nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar sertifikasını alabilmek için kurslara başvuruda bulunmanız gerekiyor. Kurslarda ücretli ve ücretsiz olarak hizmet verilebilmektedir. Eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylar sertifikayı alabilecek. Halk Eğitim Merkezleri İŞKUR il müdürlükleri, MEB’in yetkilendirdiği kurslarda eğitim verilmektedir. MEB onaylı bilgisayar sertifikası ücretli kurslardan alınabiliyor. MEB onaylı bilgisayar sertifikası veren kurslarda ücretler 250 TL ile 1000 TL arasında olmaktadır.



Son Güncelleme: 15.08.2020 22:53
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