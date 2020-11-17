MEB okulların ara tatili uzatılacak mı?

Artan vakaların ardından eğitimin ne olacağı merak edilmeye başlandı. Eğitimin yüz yüze devam edip edilmeyeceği hem aileler hem de öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki yetkililerin bu konu hakkında yapmış oldukları açıklamalar nelerdir?
Okulların Tatili Uzatılacak Mı?
Ara Tatil Uzatılacak Mı?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer; ''Ailelere büyük işler düşüyor. Aile pozitif çıkıp bazen çocuklarını okula gönderebiliyor. Pozitif çıkan aileler ya da yakın çevresinde çocuğun temas ettiği çevrede pozitiflik varsa lütfen çocuklarını okullara göndermesinler, karantina altında kalsınlar. Biz bunları sağladığımız sürece Türkiye'de de tüm Avrupa'da olduğu gibi okullar en son kapatılacak kurumlar olacaktır; ama halk, aileler kurallara uymazsa elbette ki okullarda da vaka sayıları artarak devam ederse tekrar kapatılması gündeme gelecektir." şeklinde görüş belirtti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ara tatil öncesinde yaptığı paylaşımda; ''Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.'' Şeklinde açıklamalarda bulundu.