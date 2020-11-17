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MEB okulların ara tatili uzatılacak mı?

Ülke genelinde artan vakalar sonrasında herkesin gözü gelecek olan kısıtlamalara çevrildi. Vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında okulların yüz yüze devam edip etmeyeceği oldu. Okullar yeniden uzaktan eğitime mi dönecek? Ara tatil dönemi ne kadar olacak?

17 Kasım 2020 Salı 17:19
MEB okulların ara tatili uzatılacak mı?
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Artan vakaların ardından eğitimin ne olacağı merak edilmeye başlandı. Eğitimin yüz yüze devam edip edilmeyeceği hem aileler hem de öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki yetkililerin bu konu hakkında yapmış oldukları açıklamalar nelerdir?

Okulların Tatili Uzatılacak Mı?


Belli bir sınıf düzeyinde ve bazı dersler için devam eden yüz yüze eğitimlerin aksaması söz konusu olmuş durumda! Büyükşehir İstanbul salgına liderlik ederken, toplam covid hasta sayısının yaklaşık yarısı İstanbul'da ve bu durum giderek artıyor. Bu nedenle okulların aradan sonra yüz yüze eğitime mi devam edecekleri yoksa uzaktan eğitime mi devam edecekleri sorusu gündeme geldi. Yüz yüze eğitime geçici olarak ara verilmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan okulların 23 Kasım'da tüm sınıflara açılacağı iddiaları da gündemdeydi ve bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Haberlerimize gelişmeler eklenecek. Normal şartlar altında ara 16-20 Kasım arası olup, aksi belirtilmedikçe okullar 23 Kasım'da kaldıkları yerden devam edecekler. Vaka sayısının artması nedeniyle İstanbul'da yüz yüze eğitime ara verilmesi söz konusu. okullarda ve  tüm sınıflar düzeyinde uzaktan eğitime geçiş tartışılıyor. Kesin kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.

Ara Tatil Uzatılacak Mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer; ''Ailelere büyük işler düşüyor. Aile pozitif çıkıp bazen çocuklarını okula gönderebiliyor. Pozitif çıkan aileler ya da yakın çevresinde çocuğun temas ettiği çevrede pozitiflik varsa lütfen çocuklarını okullara göndermesinler, karantina altında kalsınlar. Biz bunları sağladığımız sürece Türkiye'de de tüm Avrupa'da olduğu gibi okullar en son kapatılacak kurumlar olacaktır; ama halk, aileler kurallara uymazsa elbette ki okullarda da vaka sayıları artarak devam ederse tekrar kapatılması gündeme gelecektir." şeklinde görüş belirtti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ara tatil öncesinde yaptığı paylaşımda; ''Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.'' Şeklinde açıklamalarda bulundu.



Son Güncelleme: 17.11.2020 17:19
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Ara TatilUzaktan EğitimYüz Yüze EğitimOkulMeb
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