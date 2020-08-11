MEB okulların açılma tartışmalarına son noktayı koydu! 'Değerlendirme nihai aşamadadır'

Küresel çapta yaşanan korona virüs salgın hastalığı sebebiyle geçtiğimiz eğitim öğretim Mart ayından itibaren uzaktan eğitim olarak başlamış ve süreç bu şekilde devam etmişti..

Milli Eğitim Bakanlığ yaz başında açıkladığı takvime göre ise 2020 2021 eğitim öğretim yılında okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağını duyurmuş ve hazırlıklara başlamıştı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK ?

31 Ağustos tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bir çok kesim tarafından tartışma konusu olan okulların bu tarihte açılıp açılmayacağı tartışmalarına milli eğitim bakanlığı son noktayı koydu.

Milli Eğitim Bakanlığının resmi twitter adresinden yapılan duyuruda önümüzdeki eğitim öğretim yılının ne zaman ve nasıl başlayacağı ile ilgili kararların değerlendirme aşamasında olduğu ve bilim kurulu toplantısı sonrasında en kısa sürede açıklanacağı vurgulandı.