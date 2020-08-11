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MEB okulların açılma tartışmalarına son noktayı koydu! 'Değerlendirme nihai aşamadadır'

Milli Eğitim Bakanlığı günlerdir tartışma konusu olan okulların açılıp açılmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu. MEB, değerlendirme sürecini nihai aşamada olduğunu vurguladı

11 Ağustos 2020 Salı 22:03
MEB okulların açılma tartışmalarına son noktayı koydu! 'Değerlendirme nihai aşamadadır'
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Küresel çapta yaşanan korona virüs salgın hastalığı sebebiyle geçtiğimiz eğitim öğretim Mart ayından itibaren uzaktan eğitim olarak başlamış ve süreç bu şekilde devam etmişti..

Milli Eğitim Bakanlığ yaz başında açıkladığı takvime göre ise 2020 2021 eğitim öğretim yılında okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağını duyurmuş ve hazırlıklara başlamıştı.


31 Ağustos tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bir çok kesim tarafından tartışma konusu  olan okulların bu tarihte açılıp açılmayacağı tartışmalarına milli eğitim bakanlığı son noktayı koydu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK ?

Milli Eğitim Bakanlığının resmi twitter adresinden yapılan duyuruda önümüzdeki eğitim öğretim yılının ne zaman ve nasıl başlayacağı ile ilgili kararların değerlendirme aşamasında olduğu ve bilim kurulu toplantısı sonrasında en kısa sürede açıklanacağı vurgulandı.

 



Son Güncelleme: 11.08.2020 22:03
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Anahtar Kelimeler:
MebOkullar Ne Zaman Açılacak ?
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