MEB okullarda yüz yüze eğitim şartlarını belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı gelecek hafta başlayacak olan yüz yüze eğitim için hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Bilidiği gibi 15 Şubat tarihinde köy okullarında ki tüm kademeler, 1 Mart tarihinde kentlerde bulunan anasınıfları ve ilkokullar kademeli olarak yüz yüze eğitime başlıyor. Peki uyulması gereken kurallar neler olacak? İşte detaylar

BİLGİLENDİRME LİSTELERİ ASILACAK

Yüz yüze eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü tüm resmi ve özel okullarda öğrencilerin görebilecekleri yerlere korona virüs bilgilendirme afişleri, maske kullanımı, hijyen, sosyal mesafe kuralı gibi bilgilendirme afişleri asılacak. Aynı zamanda koridorlar ve sınıflarda dezenfekte bulunacak.

TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Tüm okullar temassız olarak ateş ölçümü yapan ölçer, maske, dezenfekte yada alkol oranı yüzde 70 olan kolonya bulundurulacak ve kullanılan maskeler için kapaklı çöp kutuları konulacak.

İÇERİYE ALINMASI GEREKEN KİŞİ SAYISI

Okul içinde ve sınıflarda aynı anda bulunması gereken kişi sayılarını dikkat edilecek eğer mümkün ise 4 metrekarelik alanda 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacak. Aynı zamanda bir sınıfta en fazla 15 öğrencinin bulunmasına dikkat edilecek.

ÖĞRETMENLER MASKE VE KORUYUCU İLE DERS ANLATACAK

Aşılama ile ilgili sürecin devam ettiği öğretmenler ise maskenin yanında yüz koruyucular ile ders anlatacak ve sosyal mesafe kuralına devamlı uyulacak.

VELİLERE TAAHHÜTNAME İMZALATILACAK

Ayrıca yüz yüze eğitime gelen çocukların velilerine "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname"si imzalatılacak.Bir nüshası velilere verilecek bilgi formunda ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi birinin görüldüğü öğrenciler hakkında okul idaresine bilgi verilmesi istenecek.