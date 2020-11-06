MEB okullarda destekleme ve yetiştirme kursu açılacak dersleri belirledi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet okulları 2020 -2021 Eğitim Öğretim Yılına 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim olarak başlamıştı. Daha sonra ise aşamalı olarak önce ilkokullarda ve daha sonra ortaokul ve liselerde bazı kademelerde yüz yüze eğitime kısmen geçilmişti.

Öte yandan Bakanlığa bağlı devlet okullarında öğrencilere ders saatleri dışında hafta içi ve hafta sonu verilen destekleme ve yetiştirme kurslarıda geçtiğimi eğitim öğretim yılında mart ayından itibaren sonlandırılmıştı.

HANGİ DERSLERDEN DYK VERİLECEK?

Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bakanlık düğmeye bastı ve destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze olarak başlamasına karar vermişti. Alınan karar gereği destekleme ve yetiştirme kurslarının kapsamı ders olarak daraltılmış ve hangi derslerden kurs verilecebileceğini ise Bakanlığın belirleyeceği açıklanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı bugün yayımlamış olduğu DYK kılavuzu ile hangi derslerden destekleme ve yetiştirme kurslarının açılacağını duyurdu. Bakanlığın resmi açıklamasında göre ilköğretim kademesinde 7.ve 8. sınıflarda, ortaöğretim kademesinde ise 11., ve 12. sınıflarda hangi derslerde DYK kursu verilebileceği aşağıdaki tabloda belirtildi.