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MEB okullarda destekleme ve yetiştirme kursu açılacak dersleri belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 2021 eğitim öğretim yılının hibrit eğitim şeklinde başlamasıyla birlikte, okullarda destekleme ve yetiştirme kurslarının açılabileceği dersleri açıkladı.. İşte DYK açılabilecek dersler..

06 Kasım 2020 Cuma 18:53
MEB okullarda destekleme ve yetiştirme kursu açılacak dersleri belirledi
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet okulları 2020 -2021 Eğitim Öğretim Yılına 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim olarak başlamıştı. Daha sonra ise aşamalı olarak önce ilkokullarda ve daha sonra ortaokul ve liselerde bazı kademelerde yüz yüze eğitime kısmen geçilmişti.

Öte yandan Bakanlığa bağlı devlet okullarında öğrencilere ders saatleri dışında hafta içi ve hafta sonu verilen destekleme ve yetiştirme kurslarıda geçtiğimi eğitim öğretim yılında mart ayından itibaren sonlandırılmıştı.


Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bakanlık düğmeye bastı ve destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze olarak başlamasına karar vermişti. Alınan karar gereği destekleme ve yetiştirme kurslarının kapsamı ders olarak daraltılmış ve hangi derslerden kurs verilecebileceğini ise Bakanlığın belirleyeceği açıklanmıştı.

HANGİ DERSLERDEN DYK VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı bugün yayımlamış olduğu DYK kılavuzu ile hangi derslerden destekleme ve yetiştirme kurslarının açılacağını duyurdu. Bakanlığın resmi açıklamasında göre ilköğretim kademesinde 7.ve 8. sınıflarda, ortaöğretim kademesinde ise 11., ve 12. sınıflarda hangi derslerde DYK kursu verilebileceği aşağıdaki tabloda belirtildi.



Son Güncelleme: 06.11.2020 18:53
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MebDykKurslar
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