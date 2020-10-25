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MEB okullar tüm sınıflara tamamen ne zaman açacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MEB okullar tüm sınıflara tamamen ne zaman açacağını açıkladı. Bakan Koca, vaka sayısına göre yüz yüze eğitime kademeli geçişin sağlanacağını duyurdu.

25 Ekim 2020 Pazar 17:12
MEB okullar tüm sınıflara tamamen ne zaman açacak?
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2020- 2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime kademeli geçişin başlayacağı belirtilmişti. Alınan yeni tedbir kararlarıyla sınıfların kısmi olarak yüz yüze eğitime başlaması konuşulurken, diğer sınıfların ne zaman açılacağı araştırılmaya başlanmıştı.

Vaka sayısına göre aşamalı olarak açılacak


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüs yayılımının değerlendirerek vaka sayısındaki değişikliklere göre yüz yüze eğitime kademeli geçişin başlatılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı sınıflarda 2 Kasım günü yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurmuştu. Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında veliler hangi sınıfların okula gideceğini araştırıyor.

Bakan Koca’dan son dakika açıklaması

Bakan Koca, Bursa’da koronavirüse dair yaptığı açıklamalarda virüsün yayılımına ilişkin bilgiler verdi. Koca, okulların açılma süreciyle ilgili şuan için vaka artışı olmadığını işaret ederek 2 Kasım günü itibariyle 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu.



Son Güncelleme: 25.10.2020 17:12
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaMeb
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