MEB okul nakilleri neden durduruldu?

Covid-19 salgınının anlık verilerine göre; korona virüse yakalanan insanların sayısı her geçen güb rekor kırmaya devam ediyor. Bu nedenle covid-19 tedbirleri kapsamında 18 Kasım itibari ile yüz yüze eğitim geçici süreliğine uzaktan eğitime döndürülmüştü. Online eğitimin başlangıcı ve devam eden süreçlerinde okullarını değiştirmek isteyen binlerce öğrenci bulunuyor. Lakin nakil yapamıyorlar.

2020 Neden Okul Nakilleri Yapılmıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda eğitim almakta olan bütün öğrencilerin geçiş yapması ve nakil işlemleri durduruldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “ Covid-19 pandemisinden dolayı alınmakta olan tedbirler kapsamına ek olarak, öğrenci hareketliliğinin azaltılmasına yönelik Bakanlığımıza bağlı olan resmi ve özel okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kurumlarının arasında gerçekleşmekte olan öğrencinin nakili ve geçiş işlemleri, bir başka talimata kadar tedbir amaçlı durduruldu.” Dendi.

Okul Nakillerinin Durdurulma Nedeni Ne?

Vakaların artışa geçmesinden sonra alınmaya başlayan yeni kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18’Kasım da uzaktan eğitim sürecine geçildiğini duyurmuştu. Bunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı 19 Kasım tarihinde nakilleri durdurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullar arasında yapılan nakil başvuruları için 18 Kasım 2020’ye kadar işlem yapanların başvuruları kâle alınacak. 31 Aralık 2020 tarihine kadarsa başvuru alınmayacak.” dedi. Açıklamadan sonra devletten özel okula ya da özelden devlet okuluna geçişler tamamen yasaklandı.

OKUL NAKİL İŞLEMİNİN TEKRAR BAŞLAMA TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama neticesinde, 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurular alınmayacak. Şimdilik yeni bir tarih verilmiş değil, yeni tarih verildiğinde haberimiz güncellenecektir.