MEB Okul nakil işlemleri ne zaman açılacak?

İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise eğitimi alan öğrenciler ve veliler tarafından son günlerde en merak edilen konu nakil işlemleri olmaktadır. Ancak MEB tarafından yapılan açıklamalarda salgın nedeni ile öğrenci ve veli hareketliliğini azaltmak adına nakil işlemlerinin durdurulduğu açıklandı.

MEB nakil işlemleri ne zaman açılacak?

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk alınan tedbirler nedeni ile nakil işlemlerinin durdurulduğunu belirtti. Bakan Selçuk açıklamalarında, ‘Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alman tedbirlere ek olarak öğrenci hareketliğinin azaltılması adına Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlan arasında gerçekleşen öğrenci nakil ve geçiş işlemleri ikinci bir talimata kadar tedbirler nedeni ile durdurulmuştur.’ Dedi.

Ayrıca 18 Kasım tarihine kadar alınan başvuruların değerlendirileceğini belirten Ziya Selçuk 31 Aralık tarihine kadar yeni başvuru alınmayacağının altını çizdi.

Adrese dayalı lise kayıtları nasıl yapılır?

a) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okulların açık kontenjanlarına, tercihe bağlı olarak, (Lise kayıt alanına göre tercih listeleri ve detayları, kayıt dönemlerinde E-Okul sisteminden yayınlanıyor.)

c) Pansiyonlu okullarda belirlenen pansiyon kontenjanı kadar uzaktan yakına ilkesi gözetilerek tercihe göre,

ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

d) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı ve OBP kullanılarak puan üstünlüğüne göre,

e) ARGEM'de özel ilköğretim programını tamamlayan öğrencilerin kayıtları doğrudan ARGEM'in özel ortaöğretim programına, yapılır. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre: Her dönem öğrencilerin yüzde 90'ı adrese dayalı olarak yerleştirilecek. Tüm öğrencilere her okul türünden en az 2, en fazla 5 tercih hakkı verilecek. Öğrenciler, ikametgah adreslerine göre liselere adrese dayalı olarak kaydolacak. Tercihlerin sonuçlandırılmasında Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) yanında 2. kriter olarak yaş belirlendi. Yaşı küçük olanın kayıt önceliği olacak. Daha sonra sırasıyla:

- 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne,

- Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısına

- Tercih önceliğine bakılarak yerleştirme yapılacak.

Ayrıca belirli dönemlerde nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.

LGS'ye girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapacak. Bu durumda 10 okul tercih edebilecek. Bu öğrencilere sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacak. Burada ilk 3 okul Kayıt Alanı'ndan seçilecek, toplam 5 okul yazılacak. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Bu işlemi tamamlayana ancak sınavla öğrenci alan okul ekranı açılacak. Buradan da en fazla 5 okul, ardından açılacak pansiyonlu okul ekranından da 5 okul seçilecek. Böylece öğrenci 15 okul seçmiş olacak.

Yerel yerleştirmede tercih edilecek okullar 3 renkte ifade edilecek. Yeşil renk, 'Kayıt Alanı'nda yani ikamet adresinin bulunduğu bölgede yer alan okulları ifade edecek. Mavi renk, 'Komşu Kayıt Alanı'ndaki, yani ikamet adresine komşu okulları belirtecek. Kırmızı renk, 'Diğer' ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanı'nda ve Komşu Kayıt Alanı'nda olmayan, il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları ifade edecek.