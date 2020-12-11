İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

MEB Okul nakil işlemleri ne zaman açılacak?

18 Kasım tarihinde eğitime tekrar ara verildikten sonra yapılan açıklamalarda nakil işlemlerinin askıya alındığı belirtilmişti. Açıklamalar sonrasında veliler ve öğrenciler, MEB okul nakil işlemleri ne zaman açılacak? sorusunu araştırmaya başladı.

11 Aralık 2020 Cuma 22:24
MEB Okul nakil işlemleri ne zaman açılacak?
Takip Et:

İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise eğitimi alan öğrenciler ve veliler tarafından son günlerde en merak edilen konu nakil işlemleri olmaktadır. Ancak MEB tarafından yapılan açıklamalarda salgın nedeni ile öğrenci ve veli hareketliliğini azaltmak adına nakil işlemlerinin durdurulduğu açıklandı.

MEB nakil işlemleri ne zaman açılacak?

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk alınan tedbirler nedeni ile nakil işlemlerinin durdurulduğunu belirtti. Bakan Selçuk açıklamalarında, ‘Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle alman tedbirlere ek olarak öğrenci hareketliğinin azaltılması adına Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlan arasında gerçekleşen öğrenci nakil ve geçiş işlemleri ikinci bir talimata kadar tedbirler nedeni ile durdurulmuştur.’ Dedi.

Ayrıca 18 Kasım tarihine kadar alınan başvuruların değerlendirileceğini belirten Ziya Selçuk 31 Aralık tarihine kadar yeni başvuru alınmayacağının altını çizdi.

Adrese dayalı lise kayıtları nasıl yapılır?

a) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okulların açık kontenjanlarına, tercihe bağlı olarak, (Lise kayıt alanına göre tercih listeleri ve detayları, kayıt dönemlerinde E-Okul sisteminden yayınlanıyor.)

c) Pansiyonlu okullarda belirlenen pansiyon kontenjanı kadar uzaktan yakına ilkesi gözetilerek tercihe göre,

ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

d) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı ve OBP kullanılarak puan üstünlüğüne göre,

e) ARGEM'de özel ilköğretim programını tamamlayan öğrencilerin kayıtları doğrudan ARGEM'in özel ortaöğretim programına, yapılır. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre: Her dönem öğrencilerin yüzde 90'ı adrese dayalı olarak yerleştirilecek. Tüm öğrencilere her okul türünden en az 2, en fazla 5 tercih hakkı verilecek. Öğrenciler, ikametgah adreslerine göre liselere adrese dayalı olarak kaydolacak. Tercihlerin sonuçlandırılmasında Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) yanında 2. kriter olarak yaş belirlendi. Yaşı küçük olanın kayıt önceliği olacak. Daha sonra sırasıyla:

- 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne,

- Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısına

- Tercih önceliğine bakılarak yerleştirme yapılacak.

Ayrıca belirli dönemlerde nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.

LGS'ye girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapacak. Bu durumda 10 okul tercih edebilecek. Bu öğrencilere sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacak. Burada ilk 3 okul Kayıt Alanı'ndan seçilecek, toplam 5 okul yazılacak. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Bu işlemi tamamlayana ancak sınavla öğrenci alan okul ekranı açılacak. Buradan da en fazla 5 okul, ardından açılacak pansiyonlu okul ekranından da 5 okul seçilecek. Böylece öğrenci 15 okul seçmiş olacak.

Yerel yerleştirmede tercih edilecek okullar 3 renkte ifade edilecek. Yeşil renk, 'Kayıt Alanı'nda yani ikamet adresinin bulunduğu bölgede yer alan okulları ifade edecek. Mavi renk, 'Komşu Kayıt Alanı'ndaki, yani ikamet adresine komşu okulları belirtecek. Kırmızı renk, 'Diğer' ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanı'nda ve Komşu Kayıt Alanı'nda olmayan, il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları ifade edecek.

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 22:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MebNakil Işlemler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu Üniversitesi AÖF Güz dönemi vize sınavlarına ilişkin detaylar belli oldu
Anadolu Üniversitesi AÖF Güz dönemi vize sınavlarına ilişkin detaylar belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı
2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı
Öğretmenler sosyal medyadan sesleniyor! MEB haftada bir gün okula çağırma kararını gözden geçirmeli
Öğretmenler sosyal medyadan sesleniyor! MEB haftada bir gün okula çağırma kararını gözden geçirmeli
KYK, Aralık ayı ödemeleri başladı
KYK, Aralık ayı ödemeleri başladı
KPSS'nin her sene yapılması için meclise kanun teklifi sunuldu
KPSS'nin her sene yapılması için meclise kanun teklifi sunuldu

Popüler Haberler

Çukur'da Kulkan Erdenet karakterine Genco Özak hayat verecek
MasterChef Türkiye finali Exxen'demi yayınlanacak? Exxen ücretsiz mi olacak?
2021 Emekli maaşlarına zam gelecek mi, ne kadar olacak, ne kadar zam gelecek?
İlaç raporu nasıl uzatılır? 2020 İlaç raporu çıkarma ve uzatma işlemleri
Star TV Seni Çok Bekledim 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Akrep dizisi 2. yeni bölüm fragmanı ilk sahne
Findeks notu nasıl öğrenilir? Güncel findeks kredi notu sorgulama
İntenet vergi dairelerinden trafik cezası nasıl ödenir? 2020 Online trafik cezası ödeme
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2020 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2020 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
Hizmetçiler dizisi bu akşam var mı yok mu? 4 Nisan Hizmetçiler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok bitti mi?
Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Cennet Konakları nerededir?
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Arda Ayten kaç para alacak? 1 milyonun tamamını alacak mı? Vergi kesilecek mi?
Atv En Zayıf Halka yarışması başvuru formu ve katılım şartları
Rapor parası hangi bankaya yatıyor? 2020 rapor parası hangi tarihler arasında yatar?
Süper Emeklilik Nedir?
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
Mazot gübre desteği almak için gerekli belgeler? 2020 mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek?
İpragaz küçük tüp ne kadar oldu? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
Fiili hizmet süresi zammı neye göre hesaplanır? Fiili hizmet süresi zammında yararlanmak için hangi şartların sağlanması gerekir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.