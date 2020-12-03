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MEB öğretmenleri siber saldırılara karşı uyardı

Uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri siber saldırılara karşı uyardı.

03 Aralık 2020 Perşembe 23:13
MEB öğretmenleri siber saldırılara karşı uyardı
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Yaşanan korona virüs pandemi süreci sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar gereği 4 Ocak 2020 tarihine kadar bakanlığa bağlı özel ve resmi okullarda yüz yüz eğitim faaliyetlerinin tamamına ara verildi ve tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin EBA vb platformlardan canl ders ve etkinlikler ile yürültülmesine karar vermişti.

Uzaktan eğitim sürecinde tüm etkinliklerini öğrenciler ile etkileşimli bir şekilde sanal alemde gerçekleştiği için dersler ve etkinlikler sırasında dışarıdan gelebilecek siber saldırılara karşı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uyarı geldi.

'BEKLEME ODASI' ÖZELLİĞİNİ AKTİF EDİN

Bakanlık özelikler canlı dersler sırasında gelebilecek siber saldırı ve istenmeyen durumlar karşısında canlı derslerin yapıldığı platformlarda 'Bekleme Odası (Waiting Room)'  özelliğini aktif etmeleri gerektiğini ve derslere başlamadan evvel öğrencilerin isimlerinin değiştirme özelliklerinin devre dışı bırakılmasının saldırıların önüne geçebileceğini duyurdu.

FARKLI ID VE ŞİFRE KULLANILMALI

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin her seferinde yaptıkları canlı dersler için farklı ID ve şifre kullanmalarının da faydalı olacağını belirtti.

Konuyla ilgili olarak bilgilendirmeler öğretmenlere kısa mesa yoluyla bakanlık tarafından iletildi.



Son Güncelleme: 04.12.2020 00:26
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Anahtar Kelimeler:
MebSiber Saldırılar
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