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MEB öğretmenler için il içi atama takvimi 2021

MEB İl İçi Atama Takvimini Yayınladı. 2021 yılı atamalarını yapmak isteyen öğretmenlerin gözü İl İçi Yer Değiştirme Duyurusu'na çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili beklenen haber geldi. Peki MEB'in İl İçi Atama Takvimi Ne Zaman? Konunun detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:53
MEB öğretmenler için il içi atama takvimi 2021
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Öğretmelerin merakla beklediği İl İçi Atama başvuruları, 8 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşiyor. Öğretmenler başvurularını en geç 14 Temmuz 2021 tarihine kadar yapabiliyorlar. Başvuru sırasında en fazla 40 tane eğitim kurumu tercih hakları bulunuyor.  

Ayrıca tercih başvurusu işlemini gerçekleştirdikten sonra öğretmenlerin atamaları 16 Temmuz 2021'de gerçekleştirilecek.

İl İçi Atama Başvurusu'nda bulunabilmek için gereken şartlar arasında adaylığın kaldırılmış olması, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle çalıştıkları eğitim kurumunda en az 3 yıllık süreyi doldurmuş olması, 652 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin Ek 4. maddesi içerisinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 3 yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar tarafından, bu bölümün 1. ve 2. maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olması koşulu yer alıyor.

İl İçi Atama Başvurusu'nda Bulumak İsteyen Öğretmenler, Başvurularını Nasıl Gerçekleştireblilirler?

Başvurular intenet üzerinden yapılabiliyor.  Başvuru işlemini gerçekleştirmek isteyen öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na belirlenecek olan kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin giderilmesi eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden istenebiliyor. 43. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne bakarak yapılacak ve başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları öneriliyor. Öğretmenlerin 40 tercih hakları bulunuyor. 

Yurt dışında çalışan ve aylıksız izinli olan öğretmenler veya bu çalışmalarının 30 Eylül 2021'de bitireceği kesinleşenler için diğer şartlar da olumlu ise yer değişikliği başvurusunu yapabilliyorlar. 

Çalışmış olduğu il veya ilçeden farklı bir bölgede tercihte bulanacak öğrtemenler, eğitim kurumu müdürlüklerini bu konuda bilgilendirmeliler. Eğitim kurumu yöneticileri onaylama işlemini yaptıktan sonra öğretmenlerin formun çıktısını alarak ilgili müdürlüklere imzalatmaları gerekiyor. Ayrıca isterlerse daha sonda dilekçe ile başvurularını geri çekebiliyorlar. 


Son Güncelleme: 07.07.2021 13:53
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