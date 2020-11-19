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MEB öğrencilere 30 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? 2020 MEB tablet başvuru adresi

Uzaktan eğitim süreci kapsamında evinde bilgisayar veya tablet bulunmayan öğrenciler için hazırlanmış olan ücretsiz tablet kampanyasının ne zaman başlayacağı merak edilmektedir. Başvurular ne zaman başlayacak? Başvurular nereden yapılmaktadır? Kimler bu yardımdan faydalanabilir? Ücretsiz tablet almak isteyen öğrenciler başvuru detaylarını araştırmaya devam ediyor.

19 Kasım 2020 Perşembe 21:34
MEB öğrencilere 30 bin ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? 2020 MEB tablet başvuru adresi
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen tablet başvuruları araştırılmaya devam ediliyor. Uzaktan eğitim süreci için 30.000 tablet kampanyası devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yapmış olduğu açıklamada, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerin öncelikli olduğunu, kamu ve özel sektörler ve yerel yönetimler ile beraber pek çok öğrenciye tablet verildiğini söyledi.

MEB 30.000 Tablet Başvurusu Ne Zaman Başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet başvuruları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlar, yerel yönetim, özel sektör kuruluşları ve gönüllü kişiler aracılığı ile gönderilen 60.000 tabletin resmi verilerle hazırlanmış olan dağıtım stratejisiyle öncelikli ihtiyacı olan öğrencilere verdiklerini söyleyerek konuşmasına şunları ekledi:


"Dağıtımlarımız, destek kampanyaları ve tedarik süreçleriyle eş zamanlı olarak devam etmektedir. 30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz 500 bin tablet bilgisayarın tedarik süreci tamamlanmakta olup yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız. Paydaşlarımızın da desteğiyle mümkün olan en kısa sürede ihtiyacı olan öğrencilerimizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz." Dedi.

MEB Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır? (2020)

Tabletlerin öncelikli öğrencilere hemen ulaşılabilmesi için planlanmış olan dağıtım stratejisi ile ilerlenecek. Bu kapsamda, ihtiyacı olan öğrencilerin aile gelir düzeyi, eğitime devam eden kardeş sayısı, yüz yüze devam etme durumu, özel eğitim gereksinimleri gibi etmenlerde resmi veriler göz önünde bulundurularak öncelikli olan kişiler belirlenmektedir.

Tuzla Belediyesi Askıda Tablet kampanya başvurusuna aşağıda bulunan link üzerinden erişebilirsiniz.

https://www.askidatablet.com/

Bağcılar Belediyesi Tablet kampanya başvurusuna aşağıda bulunan link üzerinden erişebilirsiniz.

http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/473/19743/uzaktan-egitim-icin-bagcilar-dayanismasi.aspx

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 21:34
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