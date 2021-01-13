MEB Ocak 2021 ücretsiz EBA tablet başvurusu formu nasıl, nereden yapılır?

Korona virüs nedeni ile bir süre önce eğitimler uzaktan eğitim biçiminde yapılmaya başlanmıştı. EBA üzerinden canlı dersler şeklinde gerçekleştirilen eğitimlerden inteneti ya da bilgisayarı olmayan çocukların yararlanması oldukça zor olmaktadır. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyacı bulunan öğrencilere tablet dağıtımı yapılacağını duyurmuştur.

Ocak ayı boyunca 500.000 tablet dağıtımı yapılacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dağıtımların ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yapılacağını açıkladı.’in verdiği tablet dağıtımından yararlanmak isteyen öğrencilerin Milli Eğitim İl Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Tablete ihtiyacı bulunduğu düşünülen maddi zorluklar yaşayan ailelere tablet yardımı sağlanıyor. Bu zamana kadar üç fazı gerçekleştirilen tablet dağıtımlarının bu ay yapılması ile beraber dördüncü fazı gerçekleştirilecek. Bu zamana kadar yapılan tablet dağıtımları ise 313.500’ü buldu.

Her hafta yapılan tablet dağıtımları ile bu ay ilk olarak 47.000 ardından ise 66.000 tablet dağıtıldı. Eğitimde Fırsat Adaleti kampanyası ile dağıtılan tabletlerin ilk olarak ihtiyacı bulunan öğrencilere dağıtılacağı öğrenildi. Ayrıca EBA bağlantısının intenetten sağlanması nedeni ile 25 GB intenet hizmeti de sağlanmaktadır. EBA destek noktası ile öğrencilerin problemlerini çözmeyi amaçladıklarını açıklayan Ziya Selçuk 14.000 EBA destek noktası bulunduğunu da duyurdu. Öğrenci ihtiyaçlarının giderilmesi için çabaladıklarını da ekleyen Bakan Selçuk, 500.000 tabletin dağıtımında belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının desteklerinin bulunduğunu ekledi.