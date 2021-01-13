MEB Ocak 2021 ücretsiz EBA tablet başvurusu formu nasıl, nereden yapılır?

Korona virüs nedeni ile bir süre önce eğitimler uzaktan eğitim biçiminde yapılmaya başlanmıştı. EBA üzerinden canlı dersler şeklinde gerçekleştirilen eğitimlerden inteneti ya da bilgisayarı olmayan çocukların yararlanması oldukça zor olmaktadır. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyacı bulunan öğrencilere tablet dağıtımı yapılacağını duyurmuştur.
Her hafta yapılan tablet dağıtımları ile bu ay ilk olarak 47.000 ardından ise 66.000 tablet dağıtıldı. Eğitimde Fırsat Adaleti kampanyası ile dağıtılan tabletlerin ilk olarak ihtiyacı bulunan öğrencilere dağıtılacağı öğrenildi. Ayrıca EBA bağlantısının intenetten sağlanması nedeni ile 25 GB intenet hizmeti de sağlanmaktadır. EBA destek noktası ile öğrencilerin problemlerini çözmeyi amaçladıklarını açıklayan Ziya Selçuk 14.000 EBA destek noktası bulunduğunu da duyurdu. Öğrenci ihtiyaçlarının giderilmesi için çabaladıklarını da ekleyen Bakan Selçuk, 500.000 tabletin dağıtımında belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının desteklerinin bulunduğunu ekledi.