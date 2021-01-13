İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı! Antalya için alarm verildi!
Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış...
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...

MEB Ocak 2021 ücretsiz EBA tablet başvurusu formu nasıl, nereden yapılır?

Derslerin uzaktan eğitim şeklinde yürütülmesi nedeni ile bilgisayarı bulunmayan öğrencilere tablet dağıtımı ile derslere katılımları sağlanmaktadır. Ayrıca interneti olmayan öğrencilere de 25 GB internet verilmektedir.

13 Ocak 2021 Çarşamba 01:35
MEB Ocak 2021 ücretsiz EBA tablet başvurusu formu nasıl, nereden yapılır?
Takip Et:

Korona virüs nedeni ile bir süre önce eğitimler uzaktan eğitim biçiminde yapılmaya başlanmıştı. EBA üzerinden canlı dersler şeklinde gerçekleştirilen eğitimlerden inteneti ya da bilgisayarı olmayan çocukların yararlanması oldukça zor olmaktadır. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyacı bulunan öğrencilere tablet dağıtımı yapılacağını duyurmuştur.

Ocak ayı boyunca 500.000 tablet dağıtımı yapılacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dağıtımların ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yapılacağını açıkladı. MEB’in verdiği tablet dağıtımından yararlanmak isteyen öğrencilerin Milli Eğitim İl Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Tablete ihtiyacı bulunduğu düşünülen maddi zorluklar yaşayan ailelere tablet yardımı sağlanıyor. Bu zamana kadar üç fazı gerçekleştirilen tablet dağıtımlarının bu ay yapılması ile beraber dördüncü fazı gerçekleştirilecek. Bu zamana kadar yapılan tablet dağıtımları ise 313.500’ü buldu.

Her hafta yapılan tablet dağıtımları ile bu ay ilk olarak 47.000 ardından ise 66.000 tablet dağıtıldı. Eğitimde Fırsat Adaleti kampanyası ile dağıtılan tabletlerin ilk olarak ihtiyacı bulunan öğrencilere dağıtılacağı öğrenildi. Ayrıca EBA bağlantısının intenetten sağlanması nedeni ile 25 GB intenet hizmeti de sağlanmaktadır. EBA destek noktası ile öğrencilerin problemlerini çözmeyi amaçladıklarını açıklayan Ziya Selçuk 14.000 EBA destek noktası bulunduğunu da duyurdu. Öğrenci ihtiyaçlarının giderilmesi için çabaladıklarını da ekleyen Bakan Selçuk, 500.000 tabletin dağıtımında belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının desteklerinin bulunduğunu ekledi.



Son Güncelleme: 13.01.2021 01:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EbaMebTablet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV 11-15 Ocak 2021 Programı belli oldu EBA tv yayın akışı ve tekrar ders saatleri
TRT EBA TV 11-15 Ocak 2021 Programı belli oldu EBA tv yayın akışı ve tekrar ders saatleri
Bakan Selçuk'tan 'bayrak töreni' çağrısı: Evlerinizden bize katılır mısınız?
Bakan Selçuk'tan 'bayrak töreni' çağrısı: Evlerinizden bize katılır mısınız?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli duyuru! Yarın tüm okullarda gerçekleşecek
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli duyuru! Yarın tüm okullarda gerçekleşecek
MEB'den son dakika duyurusu! 11 Ocak'ta okullarda bayrak töreni yapılacak
MEB'den son dakika duyurusu! 11 Ocak'ta okullarda bayrak töreni yapılacak
Liselere yerleştirme süreciyle ilgili çalışmalar başladı
Liselere yerleştirme süreciyle ilgili çalışmalar başladı

Popüler Haberler

Bakaya ve yoklama kaçağı pasaport başvurusu yapabilir mi, pasaport alabilir mi?
La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? 2021 Netflix La Casa de Papel yeni sezonu tarihi belli oldu mu?
Survivor Reşat neden yok, elendi mi?
Acemi Anneler dizisindeki Ceren karakteri Kimdir? Yağmur Öztürk dizideki rolü ve hayatı
Celp grupları neye göre belirlenir? Celp 1-2 nedir?
Acemi Anneler Beyza kimdir? Melis Yıldıran Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisine katılan Ege Semih Erken kimdir? Cenk karakteri kimdir?
Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
Ocak 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
2020 Af Yasası meclisten geçti mi, hangi maddeler kabul edildi? Mahkumlar ne zaman tahliye edilmeye başlayacak?
Gebelikte cinsiyet ne zaman belli olur? Cinsiyeti nasıl belirlenir?
Sicil affı başvuruları nereye yapılacak? Kara listeden çıkmak için sicil affı başvurusu
EFT sorgulama nasıl yapılır? EFT işlem numarası ile eft sorgulama
Çukur baba kimdir? Çağatay'ın babası kim? Ne zaman gözükecek?
E-Devlet sınıflandırma ve tertibat bekliyor anlamı nedir, ne demektir?
Erzincan askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
İnternetten ptt kart şifre alma ve ptt kart şifre bloke kaldırma
Fox TV canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Karıncaları kovmak için kullanılan doğal yöntemler
Emanet dizisi Zuhal karakterini kim canlandırıyor? Hilal Yıldız kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.