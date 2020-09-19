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MEB meslek lisesi son sınıf öğrencileri hakkında önemli açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada meslek lisesinde eğitim gören öğrencilerinin işletmelerde meslek eğitimleri (staj) hakkında önemli açıklama yaptı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 12:39
MEB meslek lisesi son sınıf öğrencileri hakkında önemli açıklama yaptı
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Milli Eğitim Bakanlığı yaşanan pandemi süreci sebebiyle yeni normale dönüş kapsamında okulların 21 eylülde sadece ilkokul 1.sınıflara açılacağını duyurmuştu.Diğer kademelerdeki tüm öğrencilerin ise uzaktan eğitime devam edeceğini, salgının seyrine göre önümüzde ki günlerde yeni kararlar alabileceğini duyurmuştu.

Eğitim camiasında merak edilen bir diğer konu ise mesleki liselerinde eğitim görüp bazı sınıflarda işletmelerde meslek eğitimi (staj) yapan öğrencilerin yaşanan bu süreçte iş yerlerine çalışmaya gidip gitmeyeceği konusuydu.


Milli Eğitim Bakanlığı bu konu hakkındaki merak edilenler gönderdiği resmi bir yazı ile cevap verdi. Bakanlık bu eğitim öğretim yılında işlemelerde mesleki eğitim görecek tüm öğrencilerin bu eğitimlerinin yüz yüze eğitim başlayana kadar ertenlendiğini duyurdu.

Konuyla ilgili resmi yazı ise şu şekilde ;

 



Son Güncelleme: 19.09.2020 12:39
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Anahtar Kelimeler:
MebMeslek LiseleriStaj
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