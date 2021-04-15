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MEB liseler için uzaktan eğitimin detaylarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı kabine toplantısından çıkan yüz yüze eğitime ara ve bazı kademelerde başlayan uzaktan eğitimin detaylarını resmi yazıyla açıkladı.

15 Nisan 2021 Perşembe 18:44
MEB liseler için uzaktan eğitimin detaylarını açıkladı
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Salı günü kabine toplantısından çıkan yüz yüze eğitime ara ve bazı kademelerde tam zamanlı uzaktan eğitim kararı sonrasın Milli Eğitim Bakanlığı liselerde uzaktan eğitimin detaylarını resmi bir yazıyla paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada liselerde 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime, 12 .sınıflarda ise seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime ve destekleme kurslarına devam edileceğini duyurdu.

Sınav konuları 1 Kasım - 26 Mart arası olacak

Bakanlık ikinci dönem sınavlarıyla ilgili olarak ise birinci sınavların 1 Kasım  2020- 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konuları kapsayacağını, sınavların ise 3 Mayısıs 2021 tarihinden itibaren planlanacağını ifade etti.

Meslek liselerindeki staj uygulamalarıyla ilgili olarak ise  öğrencilerin veli iznine tabi olmak şartıyla iş yerlerindeki staj çalışmalarına yüz yüze devam edebileceklerini, okullarda staj yapan öğrencilerin ise uygulama derslerini yüz yüze, bilgi düzeyindeki kazanımların ise uzaktan eğitim ile yapılabileceğini açıkladı.

Resmi Yazı :

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 18:44
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MebUzaktan Eğitim
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