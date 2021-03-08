İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

MEB Lise sınavları test mi, klasik mi? 2021 MEB lise sınavları

Liselerde sınavlar nasıl olacak? Liselerdeki sınavlar test mi olacak? Lise sınavları klasik mi olacak? Okullarda yüz yüze eğitime başlanmasıyla beraber öğrenciler ve veliler liselerdeki sınavların nasıl olacağını ne kadar süreceğini merakla araştırıyorlar.

08 Mart 2021 Pazartesi 16:19
MEB Lise sınavları test mi, klasik mi? 2021 MEB lise sınavları
Takip Et:

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı liselerdeki eğitim ve öğretimin online olmasından dolayı liselerdeki birinci dönem sınavları tamamlanamamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı liselerde yüz yüze eğitimin tekrardan başlayacağını duyurmasının ardından lise sınavlarının okullarda yapılacağını da açıkladı. Öğrenciler ve veliler liselerdeki sınavların ne zaman başlayacağıyla beraber sınavların test mi ya da klasik mi olacağını merakla araştırıyor. Milyonlarca lise öğrencisi salgın nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesiyle sınavlarını bitirememişti. Mart ayında normalleşme sürecine girilmesiyle okullar açıldı ve birinci lise sınavlarının en az bir tanesinin okullarda yüz yüze yapılacağı bildirilmişti.

Lise sınavları başladı mı?

Koronavirüsten dolayı ertelenen birinci dönem kaneleri sınavlar tamamlanmadığından dolayı öğrencilere kaneleri verilemedi. Milli Eğitim Bakanlığı lise sınavları 8 Mart 2021 tarihi itibariyle tekrardan başlatıldı. Lise öğrencileri birinci dönem sınavlarını 3 haftalık süre içerisinde tamamlayacaklar. Birinci dönemde alamadıkları kanelerini alacaklar.

Lise sınavları nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre bir sınıf içerisinde 1 günde gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmeyecek. Fakat zorunlu durumlarda fazladan 1 sınav daha yapılabilecek. Okullardaki yönetmelik kapsamında, pandemi şartları dikkate alınarak, seyreltmiş sınıflarda sınavlar yapılabilecek.

Sınavlarda hangi konular çıkacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarında yüz yüze gerçekleştirilecek sınavlar 8 Mart 2021 tarihi itibariyle başladı. Kapsamı 1 Kasım 2020 itibarine kadar işlenen konulardan sınavlar yapılacak, 3 haftalık süreyi geçmeyecek şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk dönemdeki dersleri kapsayan sınavlar sonucunda alınan notlar, birinci dönem için geçerli sayılacak.

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 16:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LiseMebLise SınavlarıYüz Yüze Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu sene sınıfta kalma olacak mı? MEB sınıfta kalma olacak mı, hangi sınıflarda kalma olacak?
Bu sene sınıfta kalma olacak mı? MEB sınıfta kalma olacak mı, hangi sınıflarda kalma olacak?
Üniversitelerdeki vize, final, mazeret sınavı nedir?
Üniversitelerdeki vize, final, mazeret sınavı nedir?
KPSS sonuç belgesi nasıl alınır? ÖSYM KPSS çıktısı alma
KPSS sonuç belgesi nasıl alınır? ÖSYM KPSS çıktısı alma
Şartlı eğitim yardımı almak için ne yapılmalı, başvuru şartları neler?
Şartlı eğitim yardımı almak için ne yapılmalı, başvuru şartları neler?
AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak? Anadolu Üniversitesi’nin kararı ne oldu?
AÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak? Anadolu Üniversitesi’nin kararı ne oldu?
Açık Liseden mezun olmak için kaç kredi toplamak gerekir? AÖL kaç yılda biter, mezuniyet şartları nedir?
Açık Liseden mezun olmak için kaç kredi toplamak gerekir? AÖL kaç yılda biter, mezuniyet şartları nedir?

Popüler Haberler

MEB Lise sınavları test mi, klasik mi? 2021 MEB lise sınavları
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, ehliyet yenileme işleminde gerekli belgeler
Hercai dizisi final mi yapacak? Gönül ve Azad neden ayrıldı?
Tc kimlik kartım kayboldu ne yapmalıyım? 2021 Kimlik kayıp durumunda yapılması gerekenler nelerdir?
Aöf 2021 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Çek Cumhuriyeti yaşam şartları nasıl? 2021 Çek Cumhuriyeti asgari ücretleri
NBA All Star 2021 kim kazandı? LeBron'un takımı mı, Durant'ın takımı mı yendi? NBA All Star 2021 özeti
EBA canlı ders yoklama alınıyor mu? Devamsızlık hakkından sayılıyor mu?
Öğretmen dizisi izlenildi mi, dizi beğenildi mi? Öğretmen dizisi reytingleri ne, ne kadar izlendi?
Ardahan’da sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Ardahan risk grubu hangisi?
Seferin Kızı yeni bölüm var mı yok mu? 30 Aralık neden yok, Seferin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Resim Öğretmeni olma şartları nelerdir? Resim öğretmeni nasıl olunur? Hangi üniversiteden mezun olmak gerekiyor?
Vücutta dövme olması sözleşmeli er yada uzman erbaş olmaya engel bir durum mu?
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2021
Kardeşlerim Talya kimdir? Gerçek adı nedir? Lilya İrem Salman hakkında bilgiler
Ücretsiz izin nakit destek Mart 2021 ödemesi ne zaman?
Arıza Mert öldü mü? Yağız Can Konyalı Arıza dizisinden ayrıldı mı?
Teknik servis bayiliği veren firmalar ve şartları
Survivor 2021 birleşme ne zaman olacak? Adalar ne zaman birleşecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.