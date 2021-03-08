MEB Lise sınavları test mi, klasik mi? 2021 MEB lise sınavları

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı liselerdeki eğitim ve öğretimin online olmasından dolayı liselerdeki birinci dönem sınavları tamamlanamamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı liselerde yüz yüze eğitimin tekrardan başlayacağını duyurmasının ardından lise sınavlarının okullarda yapılacağını da açıkladı. Öğrenciler ve veliler liselerdeki sınavların ne zaman başlayacağıyla beraber sınavların test mi ya da klasik mi olacağını merakla araştırıyor. Milyonlarca lise öğrencisi salgın nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesiyle sınavlarını bitirememişti. Mart ayında normalleşme sürecine girilmesiyle okullar açıldı ve birinci lise sınavlarının en az bir tanesinin okullarda yüz yüze yapılacağı bildirilmişti.

Lise sınavları başladı mı?

Koronavirüsten dolayı ertelenen birinci dönem kaneleri sınavlar tamamlanmadığından dolayı öğrencilere kaneleri verilemedi. Milli Eğitim Bakanlığı lise sınavları 8 Mart 2021 tarihi itibariyle tekrardan başlatıldı. Lise öğrencileri birinci dönem sınavlarını 3 haftalık süre içerisinde tamamlayacaklar. Birinci dönemde alamadıkları kanelerini alacaklar.

Lise sınavları nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre bir sınıf içerisinde 1 günde gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmeyecek. Fakat zorunlu durumlarda fazladan 1 sınav daha yapılabilecek. Okullardaki yönetmelik kapsamında, pandemi şartları dikkate alınarak, seyreltmiş sınıflarda sınavlar yapılabilecek.

Sınavlarda hangi konular çıkacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarında yüz yüze gerçekleştirilecek sınavlar 8 Mart 2021 tarihi itibariyle başladı. Kapsamı 1 Kasım 2020 itibarine kadar işlenen konulardan sınavlar yapılacak, 3 haftalık süreyi geçmeyecek şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk dönemdeki dersleri kapsayan sınavlar sonucunda alınan notlar, birinci dönem için geçerli sayılacak.