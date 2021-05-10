MEB lise sınavları iptal olacak mı?

Lise öğrencileri ve velileri tarafından merakla yüz yüze sınavların iptal edilip edilmeyeceği merakla araştırılıyor. Yüz yüze lise sınavları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) beklenen açıklama geldi. Koronavirüs salgınından dolayı öğrenci ve veliler yüz yüze lise sınav tarihini merak ediyor.

Lise sınavları iptal mi edildi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze yapılacak olan lise sınavları hakkında herkes tarafından beklenen açıklama yapıldı. Uzaktan eğitim kararının alınmasının ardından milyonları aşkın veli ve öğrenci tarafından sınav takviminin nasıl olacağı merak ediliyor. İkinci dönemde yapılacak olan sınavlarda düzenleme yapan Milli Eğitim Bakanlığı 3 Mayıs 2021 tarihinden sonra yapılması planlanan dönem sınanlarının 17 Mayıs 2021 tarihinin sonrasına ertelendiğini bildirdi. Bundan dolayı lise sınavlarının iptal edilmesi söz konusu olmadı. Lise sınavlarının tarihleri ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Lise sınavları hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çıktığı bir canlı yayın programında eğitim öğretim takvimi hakkında önemli açıklamalar ve değerlendirmeler yaptı. Ziya Selçuk, sınavlara yönelik “Bir dönemde 3 sınav yapmamız gerekirken, tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Onların hayrına olmayan hiçbir şey yapmayız. Geleceği de düşünmek zorundayız." Şeklinde açıklama yaptı. Koronavirüs salgınına yönelik yapılan kabine toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarla alakalı açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamada, Okullarda 3 Mayıs 2021 tarihinden sonra yapılması planlanan dönem sınavlarının 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra ertelendiği söylendi.

Bütün sınavlarda erteleme kararı alınmıştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftanın başında Kabine Toplantısı sonrasında alınan yeni tedbirleri kamuoyuna duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime ara verilerek bütün sınavların ertelendiğini açıklamıştı. Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime geçiş ve sınavların ne zaman yapılacağına dair ayrıntıları paylaştı.

Yüz yüze eğitimle ilgili yeni alınan kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyleydi;

Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yüz yüze eğitim takvimi konusunda bilgiler veren Ziya Selçuk, 17 Mayıs tarihinden sonra yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda başlatılacağının bir iki hafta içerisinde netlik kazanacağını vurgularken, Ortaokullarda ikinci dönemde yapılacak olan sınavların %30’lar civarında tamamlandığını, Liselerde bu oranın daha fazla olduğunu, 12. Sınıf öğrencilerinin sınavlarının tamamiyle bittiğini söyledi. Diğer sınıflara yönelik 17Mayıs 2021 tarihinden sonra düzenleme yapılacağını ve bu düzenlemenin esnek bir düzenleme olacağını söyledi. Bunlarla beraber Selçuk, liselerdeki sınavların yaklaşık olarak %40’a kadarının tamamlandığını ve ikinci dönem için tek bir sınav uygulanacağını söyledi.