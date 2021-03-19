MEB Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Liselerde 2. sınavlar olacak mı, yapılacak mı?

Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1 yıldır yüz yüze eğitim göremeyen öğrenciler, 15 Şubat’tan itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların okullarda yapılacağını duyurmuş ve bu kapsamda 1.sınavlar tamamlanmıştı. 2.sınavların başlamasına az bir süre kala öğrenciler 2.dönem sınavı olmak istemediklerini belirtiyor.

Lise 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak?

2.sınavlar yapılacak mı?

Yüz yüze eğitime başlayan lise öğrencileri ikinci dönemin ilk sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihleri arasında, birinci dönemde sınav yapamayan okullar ise ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Bakan Selçuk, okullardaki sınavlar ile ilgili konuşmasında sınav iptalinin söz konusu olmadığını dile getirmişti.