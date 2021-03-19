MEB Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Liselerde 2. sınavlar olacak mı, yapılacak mı?

Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1 yıldır yüz yüze eğitim göremeyen öğrenciler, 15 Şubat’tan itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların okullarda yapılacağını duyurmuş ve bu kapsamda 1.sınavlar tamamlanmıştı. 2.sınavların başlamasına az bir süre kala öğrenciler 2.dönem sınavı olmak istemediklerini belirtiyor.
Lise 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak?
2.sınavlar yapılacak mı?
Bakan Selçuk, okullardaki sınavlar ile ilgili konuşmasında sınav iptalinin söz konusu olmadığını dile getirmişti.
Son Güncelleme: 19.03.2021 18:20