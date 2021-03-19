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MEB LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2021 LGS sınavı tarihi

Milli eğitim bakanlığı, 2021 LGS Mart örnek sorunlarını resmi sitede yayınladı. Sınava hazırlanın öğrenciler ise soruları hemen görmek istiyorlar. Peki, 2021 yılında gerçekleşecek olan sınav hangi tarihlerde yapılacak? Haberin detaylarında.

19 Mart 2021 Cuma 14:45
MEB LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2021 LGS sınavı tarihi
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2021 LGS Mart önek sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Öğrenciler tam bir yıl boyunca iyi bir lisede çalıştıktan sonra, MEB sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ait mart ayı önek soruları resmi sitesinde yayınlandı.

MEB, Liselere Geçiş Sitemi sınavına yönelik soru kitapçığını öğrencilerin erişimine açtı.  Bu kitapçığa  (http://odsgm.meb.gov.tr/) sitesinden erişilebilecek. Alınan bilgilere göre ise, MEB, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay önek soru kitapçığı yayınlayacak.

LGS kapsamında yapılacak sınav tarihi ise MEB tarafından açıklandı. Açıklanan bilgiye göre sınav altı Haziran Pazar günü yapılacak.  Ziya Selçuk’un attığı imza ile bilikte 81 ile gönderilen yazıyla ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı.  Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 14:45
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MebZiya SelçukÖğrenciLGSSınavTarih
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