MEB LGS MART 2021 örnek soruları sözel ve sayısal cevap anahtarı

LGS 2021 Mart ayı için merak edilen soru önek kitapçığı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liseye Geçiş Sınavı’na katılacak olan öğrenciler için intenet sitesinden erişime açıldı.

Liseye Geçiş Sınavı’na katılacak öğrencilere sınav öncesi hazırlık olması açısından önek soruların bulunduğu sınav kitapçığının Mart ayı için olanı yayınlandı.

http://odsgm.meb.gov.tr/

Bakanlığın açıklamaları kapsamında geçen aylarda öğrencilere sunulan önek soru kitapçığının dördüncüsü bu ay yayınlandı.

Mart ayındaki kitapçıkta da geçen aylarda olduğu gibi Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri alanlarından 10’ar soru varken T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce alanlarından ise 5’er soru var. Yani totalde 45 soru sunuluyor.

Mart ayındaki önek sorular dahil olmak üzere bugüne kadar sekizinci sınıf öğrencilerine toplamda 15 bin önek soru sunuldu. Önek sorular 6 Haziran’da gerçekleşecek olan sınava kadar her ay öğrencilere sunulmaya devam edecek. Ünitelerin işlenme zamanları baz alınarak yıl boyunca yayımlanacak önek sorular http://odsgm.meb.gov.tr/ intenet adresinden ulaşılabilecek.

2021 LGS Haziran ayında yapılacak!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzası ile 81 ile gönderilmiş olan yazı kapsamında LGS tarihi açıklandı. Liseye Geçiş Sınavı 6 Haziran Pazar günü yapılacak ve iki oturum olarak gerçekleşecek.

LGS yerleştirme süreci hangi aşamalarda gerçekleşecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında 2021 senesinde gerçekleşecek sınav için 81 ilde sınav puanı, sınavsız yerel yerleştirmede okul kontenjanları, kayıt bölgeleri gibi önemli konulara çalışılmaya başlandığını bildirdi.

Bakanlığın yazılı açıklaması kapsamında, MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında 2021 LGS yerleştirme aşaması ile alakalı değerlendirmenin olacağı ilk toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk ve 81 il müdürü katıldı.

Liseye Geçiş Sınavı’na kimler katılabiliyor?

Yapılan ilk toplantıda süreçten ve iyileştirme yapılabilecek alanlardan bahsedildi. Genel bir değerlendirme yapılan toplantıda LGS doğrultusunda 2021 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirme ile ilgili süreç başladı. Bunun yanı sıra 2021 yılında , 81 ilde merkezî sınav puanı ve sınavsız yerel yerleştirmede okul kontenjanlarını oluşturma ve kayıt bölgelerini güncellemeye yönelik çalışma başlatıldı.

LGS’ye resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları katılabiliyor. Sınava katılma şartları ise şunlarıdr;

Kişi 2020-2021 öğretim yılında örgün ortaokulların birinde 8’inci sınıfta öğrenim görüyor olmalı.

Bunun yanı sıra Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin başvuru şartları ise şunlardır;

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8'inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında e-Okul sisteminde kayıtlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin başvuru şartları ise şunlardır;

2018–2019 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmalıdır.

Yurt dışında e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin başvuru şartları ise şunlardır;

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmalıdır.

Liseye Geçiş Sınavı’nda çıkan konular

Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçtiğimiz sene (2020) yaptığı Liseye Geçiş Sınavı’nda konuları şöyle idi;

Türkçe: Söz varlığı, anlama ve yazma

Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.

Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.

Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.

LGS giriş belgesi alma

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamaları kapsamında Liseye Geçiş Sınav için giriş belgeleri öğrencinin kaydının olduğu okul müdürlüğü tarafından verilecek. Dikkat edilmesi gereken nokta ise sınav giriş belgelerinin imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra sınava girecek olan öğrenciler sınava hangi okulda gireceklerini e-okul sistemi üstünden görebilecekler.

Sınava giriş belgesinde öğrenci ile alakalı bilgiler yer alacak. Bu bilgiler, kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra yerleri. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

Öğrenciler sınav yerlerine sınav saatlerinden önce gitmelidir.