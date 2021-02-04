MEB LGS 2021 Şubat örnek soru kitapçığı

Şubat ayının önek sorularında, önceden yayınlanan sorularda olduğu gibi Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri derslerinden 10’ar, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerinden 5’er soru olacak şekilde toplamda 45 soru bulunuyor.

Şubat ayının önek sorularıyla birlikte şu ana dek 8. Sınıf öğrencileri ile paylaşılan toplam önek soruların miktarı 970 oldu.

Önek sorular, 06.06.2021 tarihinde yapılacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a yönelik olarak öğrencilere destek vermek için her ay düzenli olarak yayınlanacak.

Şubat ayının sayısal bölümünün önek soruları: http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/onek/2021/02_SUBAT_SAYISAL_ORNEK_SORULAR_63358.pdf

Şubat ayının sözel bölümünün önek soruları: http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/pdf/onek/2021/02_SUBAT_SOZEL_ORNEK_SORULAR_31589.pdf