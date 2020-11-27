İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

MEB İlkokul ortaokul ve liseler için okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

MEB ilkokul, ortaokul ve liseler için okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusu merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2020 Cuma 18:28
MEB İlkokul ortaokul ve liseler için okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Takip Et:

16-20 Kasım tarihleri arasında okullara ara tatil verilmişti. Ara tatilin ardından artan koronavirüs vakaları da göz önüne alınarak eğitimin online olarak devam etmesine karar verildi. Alınan karara göre yıl sonuna kadar eğitim öğretime uzaktan eğitim şeklinde devam edileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Yüz yüze eğitime ara verilmesine ilişkin genelgeyi 81 ildeki tüm okullara gönderdiklerini açıklamıştı. Öğrencilerin ise okulların ne zaman açılacağını gündeme getirdi.

Okullar ne zaman açılacak?


Koronavirüs vakalarının artması sonucu MEB, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan toplantı sonrası eğitime ara verilmesine karar verdi. Bu karara göre yıl sonuna kadar eğitimler online olarak devam edecek.

Okullara verilen aranın ardından okulların yeniden ne zaman açılacağına ilişkin konuşan Ziya Selçuk 4 Ocak tarihine kadar verilerin takip edileceğini ve ara dönemde bir toplantı gerçekleştirerek okulların ne zaman açılacağına karar verilecek.

Okullarda sınavlar nasıl yapılacak?

MEB Ziya Selçuk eğitime ara verilmesinin ardından 31 Aralık tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan fark etmeksizin sınav yapılmayacağını da açıkladı. Öğrenciler sınavlarda sadece yüz yüze aldıkları derslerden ve konulardan sorumlu tutulacak. Öte yandan şuana kadar yapılan sınavlar da geçerli sayılacak.

İlkokul, ortaokul ve liselerin yıl sonuna kadar kapatılmasına karar verilirken resmi ve özel anaokullarında bu kararın geçerli olmadığı ve anaokullarının haftada 5 gün olmak kaydıyla yüz yüze eğitime devam edecekleri açıklandı. Söz konusu kurumlarda günde 6 etkinlik saati yüz yüze yapılırken bir etkinliğin en fazla 30 dakika olmasına karar verildi.



Son Güncelleme: 27.11.2020 18:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukMeb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖF giriş ekranı ve vize sınavı tarihleri
AÖF giriş ekranı ve vize sınavı tarihleri
2020-ALES/2 sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı!
2020-ALES/2 sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı!
ÖSYM duyurdu! 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu! 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
MEB'den Meslek Liselerinde Staj Uygulamaları için Resmi Yazı
MEB'den Meslek Liselerinde Staj Uygulamaları için Resmi Yazı
MEB uzaktan eğitim süreci için ek ders ödemeleri hakkında resmi yazı yayımladı
MEB uzaktan eğitim süreci için ek ders ödemeleri hakkında resmi yazı yayımladı
Bakan Ziya Selçuk: Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız
Bakan Ziya Selçuk: Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız

Popüler Haberler

Cep telefonu imei numarası nasıl öğrenilir? 2020 Cep telefonu imei numarası sorgulama
MEB İlkokul ortaokul ve liseler için okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Tüp bebek devlet desteği ne kadar? 2020 Tüp bebek devlet desteği alma şartları
Hasta kabul sekreterliğinin türleri ve görevleri nelerdir? Hasta kabul sekreterliği çalışma saatleri
Eşi ölen kadının sosyal hakları ve devlet yardımları nelerdir? 2020
2020 en ucuz sigara fiyatları listesi
1500 TL’ye kadar alınabilecek en iyi akıllı cep telefonları
Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Alya kimdir? Alya'nın gerçek hikayesi nedir?
On Numara çekiliş sonuçları kaçta açıklanacak? 27 Kasım On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı
Kredim neden onaylanmadı? Kredi başvurusu onaylanmama sebepleri nelerdir? Hızlı kredi onayı için bilgiler
Fatih Portakal Fox Ana habere ne zaman dönecek? tatili ne zaman bitiyor?
EGM Bekçi ve Polis Maaşları Ne Kadar? 2019 Bekçi ve Polis Maaşları
Cornetto Mini Cooper kazanan isimler ne zaman açıklanacak? Cornetto çekiliş sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak?
Noterler kaçta açılır, kaçta kapanır? Noterler saat kaça kadar çalışıyor?
Yemin dizisindeki Münevver karakteri kimdir? Melahat Abbasova nereli, yaşı kaç?
Serdar Aksoy kimdir, nerelidir? Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden neden alındı?
Sol Yanım dizisi Burak'ın arabasının markası ve fiyatı
TRT1 yeni dizisi Acemi Anneler dizi oyuncuları ve dizi konusu
iPhone 12 Türkiye'de ne zaman satılmaya başlayacak? Apple iPhone 12 Türkiye satış fiyatı
27 Kasım akşamı yasak var mı, 8'den sonra dışarı çıkılır mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.