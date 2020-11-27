MEB İlkokul ortaokul ve liseler için okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

16-20 Kasım tarihleri arasında okullara ara tatil verilmişti. Ara tatilin ardından artan koronavirüs vakaları da göz önüne alınarak eğitimin online olarak devam etmesine karar verildi. Alınan karara göre yıl sonuna kadar eğitim öğretime uzaktan eğitim şeklinde devam edileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Yüz yüze eğitime ara verilmesine ilişkin genelgeyi 81 ildeki tüm okullara gönderdiklerini açıklamıştı. Öğrencilerin ise okulların ne zaman açılacağını gündeme getirdi.

Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs vakalarının artması sonucu, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan toplantı sonrası eğitime ara verilmesine karar verdi. Bu karara göre yıl sonuna kadar eğitimler online olarak devam edecek.

Okullara verilen aranın ardından okulların yeniden ne zaman açılacağına ilişkin konuşan Ziya Selçuk 4 Ocak tarihine kadar verilerin takip edileceğini ve ara dönemde bir toplantı gerçekleştirerek okulların ne zaman açılacağına karar verilecek.

Okullarda sınavlar nasıl yapılacak?

MEB Ziya Selçuk eğitime ara verilmesinin ardından 31 Aralık tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan fark etmeksizin sınav yapılmayacağını da açıkladı. Öğrenciler sınavlarda sadece yüz yüze aldıkları derslerden ve konulardan sorumlu tutulacak. Öte yandan şuana kadar yapılan sınavlar da geçerli sayılacak.

İlkokul, ortaokul ve liselerin yıl sonuna kadar kapatılmasına karar verilirken resmi ve özel anaokullarında bu kararın geçerli olmadığı ve anaokullarının haftada 5 gün olmak kaydıyla yüz yüze eğitime devam edecekleri açıklandı. Söz konusu kurumlarda günde 6 etkinlik saati yüz yüze yapılırken bir etkinliğin en fazla 30 dakika olmasına karar verildi.