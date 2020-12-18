MEB İlkokul, Ortaokul, Lise yazılı sınavları iptal mi oldu? Sınavlar nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı okulların eğitim süreleri, ara tatilleri ve sınavlara ilişkin açıklama yaptı. Ortaöğretim ve liseler ne zaman tatile girecek? Sınavlar iptal mi oldu? Soruların cevabı haberimizde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürelerinin uzatıldığını açıkladı. Ara tatil tarihlerinin de belli olduğu açıklamada sınavlara ilişkin detaylar da yer aldı. Peki, sınavlar yapılacak mı?

Açıklamaya göre, ilkokullarda sınav yapılmayacak, öğrenciler derse katılım notları ile kane puanlarını alacak.

Ortaöğretim ve liselerde sınav değerlendirmesi ilk döneme ait yazılı ve uygulama, performans puanları üzerinden olacak. Sınav notuna sahip olmayan şubelerde ise, sosyal mesafe kuralına uygun olarak okullarda azaltılmış gruplarla sınav yapılacak.

İsteyen ortaöğretim öğrencileri, 28 Aralık Pazartesi’ne kadar velilerinin okul yönetimine başvurmasıyla kendi okuluyla aynı türde bulması şartıyla bulunduğu ilde sınava girebilecek.